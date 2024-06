Vale a pena comprar ações da Unity com o novo CEO?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A Unity Software Inc (NYSE: U) já perdeu mais de 40% este ano, mas um analista da Benchmark alerta que ela poderá cair ainda mais nos próximos meses.

As ações da Unity podem cair para US$ 16

Mike Hickey reitera hoje sua classificação de “venda” para a empresa de desenvolvimento de software de videogame. Seu preço-alvo de US$ 16 sugere outra desvantagem de 30% a partir daqui.

Sua nota recente chega logo após o relatório de lucros trimestrais da $U.

O fraco primeiro semestre aumenta o risco de execução para o segundo semestre do ano, levantando preocupações sobre a capacidade da Unity de cumprir as suas metas anuais.

A empresa cotada em Nova Iorque reportou um declínio anualizado de 8,0% nas suas receitas e perdeu mais por ação do que o esperado no seu primeiro trimestre financeiro. As ações unitárias, portanto, caíram 6,0% na sexta-feira.

Estoque da Unity caiu devido à orientação silenciosa

Mike Hickey está pessimista em relação à Unity Software Inc também devido à orientação inexpressiva para o ano fiscal de 2024.

A empresa de US$ 9,0 bilhões com sede na Califórnia, Estados Unidos, reafirmou sua orientação para o ano inteiro na noite passada, mas o analista da Benchmark considerou que não é suficiente, uma vez que “o consenso previa um desempenho acima do limite superior da faixa”.

Atualmente, as ações unitárias não pagam rendimento de dividendos. Portanto, esse lado da história também não é particularmente emocionante.

Observe que a Unity Software também nomeou Matt Bromberg como seu presidente-executivo esta semana. Ele substituirá Jim Whitehurst, que atua como CEO interino no final deste mês. Bromberg atuou recentemente como diretor de operações da Zynga.

