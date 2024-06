CEO da Ripple diz que o governo dos EUA está indo atrás do Tether

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, expressou preocupação com possíveis ações regulatórias dos EUA visando o Tether. Falando em um episódio de 10 de maio do podcast World Class, Garlinghouse descreveu a situação como “uma situação a ser observada”.

“O governo dos EUA está perseguindo o Tether, isso está claro para mim”, disse o CEO da Ripple.

Garlinghouse não especulou se as ações dos EUA poderiam levar a um evento desestabilizador do mercado, mas reconheceu a possibilidade de impactos consequentes no mercado.

“Vejo o Tether como uma parte muito importante do ecossistema”, acrescentou.

Além disso, Garlinghouse disse que está “100%” certo de que outro evento de cisne negro relacionado à criptografia, como o colapso da FTX, poderia ocorrer no setor de criptografia.

Os problemas do Tether com transparência

A Tether Holdings Limited, empresa controladora da Tether, administra a maior stablecoin do mundo por capitalização de mercado por meio de uma rede global de subsidiárias.

A Tether tem enfrentado um escrutínio constante sobre sua transparência operacional desde o seu início. Isto inclui desafios relacionados com a verdadeira extensão da sua reserva, que suporta o valor da sua stablecoin, USDT.

Em outubro de 2023, a senadora dos EUA Cynthia Lummis e o representante French Hill incitaram o Departamento de Justiça a avaliar o envolvimento de Binance e Tether no potencial apoio ao terrorismo.

A Tether respondeu afirmando a sua cooperação com as agências de aplicação da lei e o seu compromisso com a conformidade regulamentar global.

Para complicar ainda mais as coisas para a Tether, em novembro de 2022, o procurador dos EUA Damian Williams, com sede em Manhattan, assumiu o comando de uma investigação em andamento sobre os supostos esforços da empresa para ocultar fundos vinculados à criptografia de seus parceiros bancários.

Em 2021, a Tether também pagou uma multa de US$ 41 milhões à Commodity Futures Trading Commission.

A penalidade foi imposta porque a Tether forneceu informações incorretas sobre suas reservas. Só tinha reservas fiduciárias suficientes para apoiar o seu USDT em 27,6% dos dias entre 1 de junho de 2016 e 25 de fevereiro de 2019.

Isso levou a pedidos de auditorias de terceiros mais rigorosas, que a Tether começou a publicar trimestralmente.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.