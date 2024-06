Mercados asiáticos caem com dados de inflação chinesa, ações europeias sobem no pré-mercado devido ao otimismo econômico

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

As bolsas de valores em toda a região Ásia-Pacífico registaram negociações principalmente mais baixas na segunda-feira, influenciadas por novos dados provenientes da China. Os últimos números da inflação mostraram um aumento para 0,3% em abril em relação ao ano anterior, o que levou a uma queda nas ações chinesas.

O Shanghai Composite caiu 0,9%, enquanto o Shenzhen Composite caiu 0,69%. Em contraste, o índice Hang Seng de Hong Kong contrariou a tendência, subindo 0,42% ao mesmo tempo.

No resto da região, o Kospi da Coreia do Sul caiu 0,41%, o Nikkei 225 do Japão diminuiu 0,32% e o S&P/ASX 200 australiano caiu ligeiramente 0,18%.

Estes movimentos reflectem a cautela dos investidores à medida que digerem as implicações da dinâmica da inflação da China nas economias regionais.

Estabilidade nos mercados cambiais

Os mercados cambiais registaram poucas alterações, com o dólar a permanecer estável face ao iene japonês, sendo negociado a ¥ 155,8290 às 7h18 CET. Esta estabilidade indica um padrão de retenção, uma vez que os traders aguardam mais sinais económicos.

As ações europeias olham para cima antes dos principais relatórios económicos

Na Europa, os mercados bolsistas negociaram em alta nas sessões de pré-mercado, impulsionados pela antecipação de vários relatórios económicos importantes, previstos para terça-feira.

Os investidores estão particularmente concentrados nos próximos dados relativos às taxas de inflação da Alemanha, à taxa de desemprego no Reino Unido e ao sentimento económico em toda a zona euro.

Especificamente, o DAX da Alemanha subiu 0,09%, o FTSE 100 do Reino Unido aumentou pela mesma margem, o CAC 40 da França avançou 0,15% e o Eurostoxx 50 registou um ganho de 0,14%.

Estas subidas modestas reflectem uma perspectiva cautelosamente optimista por parte dos investidores que esperam notícias positivas que possam sinalizar uma recuperação económica sustentada na região.

A estabilidade monetária continua na Europa

O euro e a libra esterlina permaneceram estáveis em relação ao dólar americano, sendo vendidos por US$ 1,07728 e US$ 1,25279, respectivamente, a partir das 7h58 CET.

Esta estabilidade nos mercados cambiais sublinha a abordagem de esperar para ver adoptada pelos investidores enquanto se preparam para uma terça-feira potencialmente repleta de notícias.

No geral, os mercados financeiros globais apresentam um padrão misto de declínio cauteloso na Ásia devido a preocupações com a inflação, juntamente com ganhos modestos na Europa, impulsionados pela antecipação esperançosa de dados económicos favoráveis.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.