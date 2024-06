Os compartilhamentos da GameStop foram interrompidos várias vezes quando Roaring Kitty retornou às redes sociais

As ações da GameStop experimentaram um turbilhão de atividades nas negociações da manhã de segunda-feira, resultando na paralisação das ações três vezes devido à volatilidade significativa.

As ações, que subiram para US$ 31,70 cada – um aumento de 81,6% – viram essas pausas à medida que os traders e algoritmos reagiam a um aumento repentino no interesse e no volume de negócios.

Este nível marca o mais alto para a GameStop desde julho passado, reacendendo memórias da mania das ações de memes que chamou a atenção do mercado em 2021.

O retorno de um ícone de estoque de meme

O frenesi foi iniciado por Keith Gill, mais conhecido por seu apelido online Roaring Kitty, que foi fundamental no rali de 2021 que colocou a GameStop e outras ações de memes no centro das atenções. Gill postou pela primeira vez em três anos em sua conta verificada de mídia social X em 12 de maio.

A postagem, que traz a imagem de um homem inclinado para a frente em uma cadeira, foi interpretada como o reengajamento de Gill com o mercado.

Embora a postagem não contivesse texto ou menções específicas a ações, o momento e a defesa anterior de Gill pela GameStop levaram muitos a conectar os pontos de volta ao varejista de videogames.

Impacto no mercado e sentimento do investidor

As múltiplas interrupções nas negociações na Bolsa de Valores de Nova Iorque apontam para a contínua sensibilidade e reatividade do mercado aos movimentos de figuras influentes no fenómeno das ações meme.

A postagem de Gill, embora enigmática, foi suficiente para gerar uma reação significativa por parte dos investidores de varejo e institucionais, refletindo a volatilidade contínua e o interesse especulativo em torno de ações como a GameStop.

Este ressurgimento da atividade em torno da GameStop levou analistas de mercado e investidores a monitorar de perto as ações em busca de novos desenvolvimentos.

Com a memória das perturbações passadas causadas pela negociação de ações meme ainda fresca, a comunidade financeira permanece cautelosa quanto às potenciais implicações deste interesse renovado e à estabilidade dos movimentos do mercado influenciados pelas redes sociais.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.

