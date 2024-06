UE deve emitir novas acusações antitruste contra a Microsoft pelo aplicativo Teams

A União Europeia está preparada para apresentar novas acusações antitruste contra a Microsoft Corporation, com preocupações centradas no aplicativo de videoconferência da gigante da tecnologia, Teams, de acordo com um relatório do Financial Times na segunda-feira.

Fontes familiarizadas com o assunto indicaram que as autoridades da UE acreditam que as práticas da Microsoft podem prejudicar os concorrentes no mercado.

Preocupações com estratégias de integração e preços

O principal problema da Comissão Europeia parece ser a integração do Teams no pacote mais amplo de software Office da Microsoft.

Apesar dos esforços da Microsoft para resolver estas preocupações, oferecendo-se para separar o Teams do pacote Office, os funcionários da UE continuam não convencidos de que estas medidas vão longe o suficiente para garantir uma concorrência leal.

Os concorrentes alertaram que o Teams foi adaptado para funcionar de maneira mais integrada com o software da própria Microsoft, potencialmente deixando de lado outros aplicativos de videoconferência. Além disso, há acusações de que a estratégia de preços da Microsoft torna menos atraente para os clientes a mudança para serviços alternativos.

Implicações dos potenciais encargos da UE

As potenciais acusações antitrust, que deverão ser formalizadas nas próximas semanas, sublinham os desafios contínuos que as grandes empresas tecnológicas enfrentam à medida que navegam nos ambientes regulatórios globais.

Estes desenvolvimentos são particularmente significativos, uma vez que reflectem preocupações mais amplas sobre as práticas competitivas das principais empresas tecnológicas, ecoando um escrutínio semelhante noutras regiões, incluindo os Estados Unidos e a Ásia.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.