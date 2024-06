Van Eck corta participação nas ações da Lemonade: você também deveria?

A Van Eck Associates Corp acaba de anunciar que reduziu sua participação na Lemonade Inc (NYSE: LMND). As ações da seguradora ainda subiram mais de 15% no momento.

Van Eck vendeu $ 244.000 em $ LMND

A empresa de gestão de investimentos reduziu sua exposição ao $LMND em mais de 28% no quarto trimestre.

Ela vendeu um total de 6.053 ações da Lemonade por cerca de US$ 244 mil – mas ainda detém cerca de 15 mil ações da empresa com sede em Nova York.

A notícia chega algumas semanas depois que a Lemonade divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre que superaram as estimativas de Street. $LMND também disse que atingirá o ponto de equilíbrio com base no fluxo de caixa até o final de 2024.

As ações da Lemonade caíram mais de 10% no ano até o momento.

Você deveria comprar ações da Lemonade hoje?

A força do primeiro trimestre da Lemonade esteve principalmente relacionada ao PYD favorável (desenvolvimento do ano anterior), de acordo com analistas da Jefferies.

Eles continuam a avaliar o $LMND como “desempenho inferior”, uma vez que é improvável que esse benefício seja recorrente. Seu objetivo de preço de US$ 16 sugere uma desvantagem de cerca de 10% a partir daqui.

Jefferies permanece pessimista em relação às ações da Lemonade, já que seus especialistas prevêem perdas relacionadas ao clima no futuro. Estão relutantes em mudar a sua posição em relação à seguradora até que haja mais provas de que esta está a avançar no sentido de uma rentabilidade sustentável.

Observe que a empresa listada em Nova York não paga dividendos por escrito. Portanto, também não é atraente possuir como meio de renda passiva.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.

