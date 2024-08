Banco do Canadá corta taxa básica de juros para 4,50% e reduz previsão de crescimento para 2024 em meio ao arrefecimento da inflação

Num movimento estratégico para enfrentar o arrefecimento da economia, o Banco do Canadá (BoC) baixou a sua taxa de juro diretora para 4,50%, uma redução de 25 pontos base em relação à sua taxa anterior de 4,75%. Este ajustamento marca o segundo corte consecutivo das taxas do BoC, após uma descida semelhante em Junho.

A decisão reflecte a resposta do banco central aos actuais desafios económicos, incluindo a redução da inflação e o crescimento económico mais lento.

O anúncio do BoC sublinha o seu compromisso em navegar num ambiente económico complexo marcado pelo enfraquecimento das pressões inflacionistas e pelo consumo mais lento.

O BoC em nota disse:

“Com as pressões generalizadas sobre os preços a continuarem a diminuir e a inflação a aproximar-se de 2%, o Conselho do BCE decidiu reduzir a taxa de juro de política em mais 25 pontos base. O excesso de oferta persistente está a reduzir as pressões inflacionistas.

Projeções econômicas revisadas

Paralelamente ao corte das taxas, o BoC reviu em baixa as suas projecções do PIB, reflectindo o menor consumo e a redução da procura de veículos automóveis e de viagens ao estrangeiro.

“O crescimento económico no Canadá acelerou, mas continua fraco em relação ao crescimento populacional. Os gastos das famílias têm sido fracos. A procura reprimida por coisas como carros novos e viagens está a diminuir. E muitas famílias estão a reservar uma parte maior dos seus rendimentos para pagamentos de dívidas, deixando menos dinheiro para gastos discricionários”, disse o governador.

O banco central prevê agora uma taxa de crescimento de 1,2% para 2024, abaixo dos 1,5% previstos em abril.



“No geral, o Banco prevê um crescimento do PIB de 1,2% em 2024, 2,1% em 2025 e 2,4% em 2026. O fortalecimento da economia absorverá gradualmente o excesso de oferta até 2025 e até 2026”, disse o BoC.

Apesar destes ajustamentos, o BoC continua optimista de que a inflação oscilará em torno de 2,6% este ano, com um retorno sustentável à meta de 2% esperado no segundo semestre de 2025.

Mais cortes nas taxas podem acontecer, diz Governador Macklem

O Governador Tiff Macklem enfatizou que a economia canadense ainda tem espaço para crescer sem provocar pressões inflacionárias.

Ele sugeriu que novos cortes nas taxas poderiam estar no horizonte se a inflação continuar a sua tendência descendente.

No entanto, o banco central também indicou que irá adoptar uma abordagem cautelosa, monitorizando de perto os dados económicos para orientar as suas decisões. Em comentários preparados, Macklem disse:

“Se a inflação continuar a abrandar em grande medida em linha com a nossa previsão, é razoável esperar mais cortes na nossa taxa de juro de política. O momento dependerá de como vemos o desempenho destas forças opostas. Por outras palavras, tomaremos as nossas medidas monetárias. decisões políticas, uma de cada vez.”

Reação do mercado e impacto cambial

O anúncio desencadeou uma desvalorização do dólar canadense (CAD), que caiu para o mínimo de três meses em relação ao dólar americano (USD).

A taxa de câmbio USD/CAD aproximou-se da marca de 1,3800, reflectindo a antecipação do mercado relativamente ao corte da taxa e a subsequente volatilidade.

A reacção sublinha a sensibilidade dos mercados cambiais às mudanças nas políticas do banco central e às previsões económicas.

Inflação e dados econômicos

A inflação no Canadá mostrou sinais de arrefecimento, com o Índice de Preços no Consumidor (IPC) a subir 2,7% em junho, abaixo da previsão anterior do BoC de 2,9% para o primeiro semestre de 2024.

Mês a mês, o IPC caiu 0,1%, marcando a primeira desaceleração desde dezembro.

Este abrandamento da inflação, juntamente com um mercado de trabalho mais flexível, onde o Canadá perdeu 1.400 empregos em Junho e viu a taxa de desemprego subir para 6,4%, reforçou os argumentos a favor do corte da taxa em Julho.

Análise técnica e perspectivas de mercado

Dhwani Mehta, analista líder da sessão asiática da FXStreet, forneceu informações técnicas sobre o par USD/CAD, observando que ele está posicionado no nível mais alto em seis semanas, em 1,3775.

Em uma reportagem no FXStreet, Mehta disse:

“O par USD/CAD está no nível mais alto em seis semanas, em 1,3775, antes do confronto do BoC. Os compradores parecem estar aguardando a próxima etapa de alta, conforme o Índice de Força Relativa (RSI) de 14 dias. permanece firme acima do nível 50 enquanto um Bull Cross permanece em formação. A Média Móvel Simples (SMA) de 21 dias está prestes a cruzar o SMA de 50 dias para o lado positivo, que se realizado na base de fechamento diário validará uma alta. cruzamento.” Mehta destacou que os principais indicadores técnicos sugerem potencial para mais alta, com a média móvel simples (SMA) de 21 dias prestes a cruzar a SMA de 50 dias, indicando uma tendência de alta. “Numa subida renovada, o USD/CAD poderia iniciar um novo avanço em direção às máximas de 2024 de 1,3846. Antes disso, a barreira de 1,3800 precisa ser eliminada de forma decisiva. A próxima meta para os compradores está alinhada no nível da rodada de 1,3900. Por outro lado, um forte suporte é visto em torno de 1.3680, onde a SMA de 21 dias e 50 dias convergem. A aceitação abaixo desse nível colocará o SMA de 100 dias de 1.3630 à prova. SMA de 200 dias de 1,3595.”

