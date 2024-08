Goldman Sachs eleva o preço-alvo do Spotify para US$ 425 após fortes ganhos no segundo trimestre: você deve investir?

Em um movimento significativo que chamou a atenção dos investidores, o Goldman Sachs atualizou o Spotify Technology SA (NYSE: SPOT) de “Neutro” para “Compra” e aumentou seu preço-alvo de US$ 320 para US$ 425, representando um aumento potencial de 26% em relação ao seu preço atual. preço de mercado.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Este endosso segue o desempenho robusto do Spotify no segundo trimestre, que apresentou aumentos notáveis em assinantes premium e superou as expectativas de receita e margem bruta.

Destaques dos ganhos do segundo trimestre

Copy link to section

Os ganhos do segundo trimestre do Spotify revelaram um aumento de receitas de 20,2% em relação ao ano anterior, para 3,81 mil milhões de euros, impulsionado por um aumento de 21% nas receitas premium e um crescimento consistente nas receitas suportadas por anúncios.

Este crescimento faz parte da estratégia mais ampla do Spotify para aumentar a rentabilidade, incluindo reduções significativas da força de trabalho e expansão para novas áreas de conteúdo, como audiolivros.

O fluxo de caixa livre reportado pela empresa de 490 milhões de euros e o lucro líquido de 274 milhões de euros, acima dos 197 milhões de euros ano após ano, destacam o sucesso destas estratégias.

As métricas de engajamento do usuário também mostraram ganhos impressionantes. Os usuários ativos mensais (MAUs) cresceram 14% ano a ano, para 626 milhões, e os assinantes premium aumentaram 12%, para 246 milhões.

Além disso, o Spotify conseguiu aumentar a receita média por usuário (ARPU), refletindo uma estratégia de preços bem-sucedida em meio a dificuldades econômicas.

Perspectiva estratégica e perspectivas do analista

Copy link to section

Olhando para o futuro, o Spotify continua focado no crescimento e na lucratividade.

As declarações prospectivas da empresa sugerem confiança na manutenção de uma trajetória ascendente nas MAUs e nas receitas, apoiada por ajustes estratégicos de preços e diversificação de conteúdo.

As suas métricas de avaliação, embora superiores às do ano passado, indicam um consenso de mercado de que as perspectivas de crescimento do Spotify justificam os actuais níveis de preços das acções.

Jefferies continua otimista em relação ao Spotify, endossando-o como sua principal escolha entre os streamers de música e projetando um crescimento consistente de receita de mais de 15% para os próximos três anos.

Eles acreditam que a estratégia do Spotify de aumentos regulares de preços e expansão da margem bruta sustentará seu domínio de mercado, estabelecendo um preço-alvo de US$ 385.

Por outro lado, Redburn Atlantic tem uma perspectiva mais cautelosa.

Eles rebaixaram a classificação do Spotify devido a preocupações com os desafios de preços em todo o setor e ao aumento da concorrência, estabelecendo um preço-alvo mais baixo de US$ 230.

Análise técnica e desempenho de mercado

Copy link to section

As ações do Spotify passaram por uma reviravolta significativa desde o início de 2023, recuperando-se de uma queda de 80% entre 2021 e 2022.

A ação está atualmente exibindo um forte impulso de alta em vários períodos de tempo, sugerindo um potencial de alta adicional.

Para investidores que consideram uma posição no Spotify, é aconselhável aguardar um ligeiro retrocesso antes de comprar.

Um ponto de entrada estratégico poderia estar em torno do nível de US$ 325 em uma retração, com um stop loss abaixo da média móvel de 100 dias. Desde que a ação não feche abaixo desta média móvel, ela tem potencial para ultrapassar o seu máximo histórico de 2021.

Gráfico SPOT por TradingView

O forte desempenho do Spotify no segundo trimestre e as perspectivas positivas dos analistas ocorrem em meio a uma dinâmica de mercado mais ampla que influencia o preço de suas ações.

Os recentes relatórios de lucros moderados de gigantes da tecnologia dos EUA como Alphabet Inc. e Tesla Inc. impactaram o sentimento do mercado, destacando a interconectividade dos mercados financeiros globais.

Além disso, a evolução económica nas principais economias como o Japão, onde a especulação sobre um potencial aumento das taxas de juro por parte do Banco do Japão está a influenciar os fluxos de capitais globais e os mercados cambiais, acrescenta outra camada de complexidade ao ambiente de mercado.

Os sólidos ganhos do Spotify no segundo trimestre e a subsequente atualização da Goldman Sachs sinalizam um forte voto de confiança na direção estratégica e no potencial de crescimento da empresa. Embora os analistas tenham opiniões diversas sobre o futuro das ações, o sentimento geral inclina-se para o otimismo, apoiado por fortes métricas financeiras, crescimento do número de utilizadores e eficiência operacional.

Para os investidores, o Spotify apresenta um caso convincente, especialmente se as condições de mercado permanecerem favoráveis e a empresa continuar a executar as suas iniciativas estratégicas de forma eficaz. Como sempre, a diversificação e a gestão cuidadosa do risco são cruciais para navegar nas complexidades das finanças globais, especialmente no volátil sector tecnológico.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.