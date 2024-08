A campanha de Trump arrecada US$ 4 milhões em doações criptográficas: quem são os doadores de destaque?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A campanha presidencial de Donald Trump explorou com sucesso o mercado de criptomoedas, recebendo mais de US$ 4 milhões em doações digitais.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

De acordo com os registros da Comissão Eleitoral Federal (FEC), essas contribuições vieram em várias formas, incluindo Bitcoin (BTC), Ether (ETH), o token XRP da Ripple e a stablecoin USDC, indexada ao dólar americano.

Este influxo de doações criptográficas marca uma mudança significativa nas estratégias políticas de arrecadação de fundos e destaca a evolução da posição de Trump em relação às moedas digitais.

De 1º de abril a 30 de junho, o comitê conjunto de arrecadação de fundos “Trump 47” arrecadou mais de US$ 118 milhões, com porções substanciais alocadas à campanha de Trump, ao Comitê Nacional Republicano e outras entidades associadas.

Notavelmente, pelo menos 19 doadores contribuíram com mais de US$ 2,15 milhões em Bitcoin, mostrando as diversas experiências profissionais dos contribuidores, incluindo donas de casa, oficiais militares, representantes de vendas e técnicos de segurança.

Colaboradores de alto nível

Copy link to section

Entre os doadores proeminentes estão os gêmeos criptobilionários Tyler e Cameron Winklevoss, cada um contribuindo com 15,57 Bitcoin, cerca de US$ 1 milhão no momento da doação.

Devido aos limites de contribuição, parte desse valor foi reembolsada.

Mike Belshe, CEO da empresa de segurança de ativos digitais BitGo, também doou US$ 50.000 em Bitcoin, destacando ainda mais o apelo da campanha para figuras influentes no espaço criptográfico.

Brian Hughes, assessor de campanha de Trump, destacou que a maior parte dos US$ 4 milhões em contribuições criptográficas foram recebidas em Bitcoin.

Jesse Powell, fundador e ex-CEO da Kraken, doou quase US$ 845.000 em Ether.

O diretor jurídico da Ripple, Stuart Alderoty, contribuiu com US$ 300.000 em XRP.

Notavelmente, Ryan Selkis, ex-CEO da Messari, doou US$ 50.000 em USDC depois de deixar seu cargo após postagens polêmicas nas redes sociais.

Embora a campanha de Trump tenha convertido a maioria das doações criptográficas em USDC para liquidação, ocasionalmente optou por reter os ativos digitais.

Trump comprometeu-se a proteger os direitos daqueles que optam pela auto-custódia das suas moedas, defendendo a utilização de carteiras criptográficas que estão fora do alcance de entidades centralizadas como a Coinbase e, por extensão, o IRS.

A mudança de Trump para uma postura pró-cripto

Copy link to section

A atual postura pró-criptomoeda de Trump marca uma reversão significativa de suas opiniões anteriores durante sua presidência, quando ele criticava as moedas digitais. Esta mudança atraiu o apoio de notáveis investidores em tecnologia e criptografia, como Marc Andreessen e Ben Horowitz.

Em abril, Trump lançou uma coleção de tokens não fungíveis (NFT) no blockchain Solana, solidificando ainda mais sua posição no espaço criptográfico.

No sábado, Trump falará aos participantes da Conferência Bitcoin em Nashville, realizada no Music City Center.

O evento inclui uma arrecadação de fundos de alto custo, com preços que chegam a US$ 844.600 por pessoa para acesso de alto nível, incluindo uma mesa redonda com Trump.

Os ingressos intermediários, que incluem uma oportunidade de foto com o ex-presidente, custam US$ 60 mil por pessoa ou US$ 100 mil por casal.

Na Convenção Nacional Libertária em maio, Trump prometeu evitar que a senadora Elizabeth Warren e seus aliados atacassem os detentores de Bitcoin.

Após uma reunião com executivos de mineração de Bitcoin em seu clube Mar-a-Lago, na Flórida, Trump declarou que toda a futura mineração de Bitcoin ocorreria nos EUA se ele retornasse à Casa Branca.

A escolha por Trump do senador JD Vance por Ohio como seu companheiro de chapa é vista como um movimento estratégico para reforçar o apoio do setor de criptografia. Vance tem sido um defensor vocal de uma regulamentação mais flexível das criptomoedas e revelou suas participações pessoais no Bitcoin em 2022.

A administração Biden aumentou o escrutínio regulatório sobre o setor criptográfico, com a SEC intensificando suas ações nos últimos anos.

Em contraste, Trump se posiciona como um defensor da inovação e da descentralização das criptomoedas. Esta diferença de abordagem repercutiu em muitos nas comunidades tecnológicas e criptográficas, levando a um apoio financeiro substancial à campanha de Trump.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.