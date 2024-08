A estreia da Lineage na Nasdaq vê um aumento de 5%, levantando US$ 4,4 bilhões em meio a uma estratégia de crescimento agressiva

Lineage, o maior fundo de investimento imobiliário (REIT) em armazéns com temperatura controlada do mundo, fez uma estreia notável na bolsa de valores Nasdaq na quinta-feira. Negociadas sob o símbolo “LINE”, as ações da empresa subiram até 5% no primeiro dia.

Este início promissor reflete a confiança dos investidores no robusto modelo de negócios e nas iniciativas estratégicas de crescimento da Lineage.

Na quarta-feira, a Lineage precificou 57 milhões de ações a US$ 78 cada, perto do limite superior de sua faixa-alvo inicial de US$ 70 a US$ 82.

Esta estratégia de preços permitiu à empresa levantar 4,4 mil milhões de dólares, dando-lhe uma avaliação implícita superior a 18 mil milhões de dólares.

Esta conquista marca-a como a maior oferta pública desde a listagem de US$ 4,8 bilhões do designer de chips Arm em setembro do ano anterior, e mais que o dobro do tamanho da estreia pública da operadora de cruzeiros Viking Holdings em maio.

Estratégia agressiva de aquisição da Lineage

Um fator significativo por trás do impressionante crescimento da Lineage é a sua agressiva estratégia de aquisição. Começando com apenas um armazém, a empresa fez 116 aquisições para ampliar seu alcance.

Somente no ano passado, a Lineage adquiriu empresas notáveis como Grupo Fuentes, Burris Logistics, Kennedy Transportation e Harnes.

Somente a aquisição da Burris Logistics adicionou oito novas instalações ao portfólio da Lineage.

Esta estratégia de expansão não só aumentou a capacidade da empresa, mas também fortaleceu a sua rede global.

A Lineage opera agora em mais de 480 instalações, totalizando aproximadamente 2,9 bilhões de pés cúbicos de capacidade na América do Norte, Europa e na região Ásia-Pacífico.

Estes locais formam uma rede abrangente de instalações de armazenamento frigorífico, que desempenham um papel crucial na redução do desperdício alimentar na cadeia de abastecimento e no impacto ambiental associado.

Demanda por soluções de armazenamento com temperatura controlada

A perda de alimentos é um problema significativo em todos os níveis da cadeia de abastecimento, com um valor estimado de 600 mil milhões de dólares em alimentos desperdiçados durante ou logo após a colheita.

Estes resíduos contribuem para cerca de 11% das emissões globais, tornando-se um desafio ambiental crítico.

A extensa rede de instalações de armazenamento refrigerado da Lineage ajuda a mitigar este problema, preservando produtos perecíveis de forma mais eficaz e eficiente.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan e Wells Fargo atuaram como principais subscritores para a estreia do Lineage na Nasdaq.

À medida que a Lineage continua a expandir as suas operações e a melhorar as suas capacidades, a empresa está bem posicionada para capitalizar a crescente procura por soluções de armazenamento com temperatura controlada.

O foco crescente na redução do desperdício de alimentos e na abordagem das preocupações ambientais sublinha ainda mais a importância do papel da Lineage na indústria. As aquisições estratégicas da empresa, a extensa rede global e o compromisso com a sustentabilidade provavelmente impulsionarão o seu sucesso nos próximos anos.

