As reações mistas de Wall Street aos resultados do segundo trimestre da IBM: continuar segurando ou sacar?

(NYSE: IBM) divulgou seus lucros do segundo trimestre de 2024 depois que os mercados fecharam para negociações na quarta-feira. Os lucros superaram as expectativas de Wall Street, mas suscitaram reações diversas por parte dos analistas.

Lucros e perspectivas do segundo trimestre da IBM

O GAAP EPS do segundo trimestre da IBM ficou em US$ 1,99, superando as expectativas em US$ 0,19, indicativo da gestão de custos e eficiência operacional da empresa.

A receita total do trimestre atingiu US$ 15,8 bilhões, o que representa um aumento ano a ano de 1,9% e uma superação de US$ 180 milhões em relação às expectativas dos analistas.

Este aumento de receita foi apoiado por um crescimento notável nas vendas de software, que foram reportadas em US$ 6,74 bilhões, um aumento de 7% em relação ao ano anterior.

O crescimento deste segmento é impulsionado principalmente pelo forte desempenho em plataformas de processamento de transações, demonstrando a sólida base da IBM em áreas tecnológicas de alta demanda.

Em contraste, as receitas de consultoria diminuíram ligeiramente, atingindo 5,18 mil milhões de dólares, ligeiramente abaixo das expectativas. No entanto, observou-se que as reservas de consultoria permaneceram fortes, sugerindo potencial para crescimento futuro das receitas.

O segmento de infra-estruturas reportou receitas de 3,65 mil milhões de dólares, reflectindo um crescimento modesto e demonstrando resiliência nos sectores legados da IBM.

Em termos de margens de lucro, a margem de lucro bruto sob GAAP foi de 56,8%, uma melhoria de 180 pontos base, enquanto a margem de lucro operacional (não-GAAP) foi ainda maior, de 57,8%, um aumento de 190 pontos base.

O fluxo de caixa livre também mostrou impulso positivo, com a empresa reportando um fluxo de caixa livre de US$ 2,6 bilhões no trimestre, marcando um aumento de US$ 0,5 bilhão ano após ano.

Este aumento é fundamental, pois apoia os investimentos estratégicos da IBM e os retornos aos acionistas na forma de dividendos.

Na frente operacional, o CEO Arvind Krishna destacou o papel da IA empresarial e o crescente portfólio de negócios da IBM em IA generativa, que agora se expandiu para mais de dois bilhões de dólares.

Este aumento é atribuído ao lançamento do WatsonX há um ano, sinalizando o impulso agressivo da IBM em soluções baseadas em IA.

Em relação às orientações futuras, a administração da IBM elevou as suas expectativas para o fluxo de caixa livre para o ano inteiro para mais de 12 mil milhões de dólares, impulsionado pelo desempenho do primeiro semestre e pelas eficiências operacionais.

As expectativas de crescimento das receitas foram mantidas, alinhando-se com o modelo de dígito único médio da IBM em termos de moeda constante, embora se preveja que as taxas de câmbio apresentem um obstáculo de um a dois pontos.

Reações mistas dos analistas

Apesar destes números robustos, os sentimentos entre os analistas permanecem divididos. Wamsi Mohan, do Bank of America, reconheceu um trimestre “misto”, destacando o desempenho superior em Software e Infraestrutura e apontando o desempenho inferior em Consultoria.

Mohan reiterou uma classificação de compra com um preço-alvo de US$ 209.

Da mesma forma, Erik Woodring, do Morgan Stanley, descreveu o trimestre como sólido superficialmente, mas expressou preocupações sobre o desempenho inferior nos vetores de crescimento da IBM, como RedHat e Consulting.

Woodring manteve uma classificação de peso igual com um preço-alvo de US$ 182.

O analista da Jefferies, Brent Thill, também observou a natureza mista dos resultados, onde os sectores de software com margens elevadas registaram um desempenho superior, mas foram compensados por segmentos de negócios de consultoria mais fracos. Thill ajustou seu preço-alvo para US$ 200, mantendo uma classificação Hold.

Em 9 de Julho, analistas da Goldman Sachs comentaram sobre o perfil “risco-recompensa convincente” da IBM, observando que a indústria enfrenta uma correcção cíclica influenciada por restrições de gastos em TI e uma mudança para despesas de capital focadas em IA.

A empresa mantém uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 200 para a IBM, refletindo a confiança em seus fundamentos de longo prazo em meio aos desafios atuais.

Manobras estratégicas da IBM

Na frente estratégica, a IBM continua a fazer movimentos significativos, como a aquisição da HashiCorp, com o objetivo de melhorar as suas capacidades em tecnologia de automação de infraestrutura multi-cloud.

Esta aquisição, no entanto, está sob revisão antitruste, mostrando o complexo cenário regulatório que a IBM atravessa.

A liderança da empresa, sob o comando do CEO Arvind Krishna, tem sido fundamental na condução da IBM nestes tempos turbulentos. O foco de Krishna na nuvem híbrida e na IA tem sido fundamental na estratégia da IBM.

Num contexto mais amplo, a aventura da IBM na computação quântica e as suas implicações para o crescimento futuro não podem ser ignoradas.

Os desenvolvimentos da IBM nesta área sugerem um potencial para fluxos substanciais de receitas provenientes de novas tecnologias, embora as aplicações práticas e as contribuições de receitas da computação quântica permaneçam em fases iniciais.

Agora, vamos ver o que os gráficos têm a dizer sobre a trajetória dos preços das ações e se as atuais condições de mercado e as iniciativas estratégicas da IBM se alinham para formar uma tese de investimento convincente.

Confirmação de alta apenas acima de US$ 200

Depois de permanecer na faixa estreita de US$ 120 a US$ 140 por quase quatro anos, as ações da IBM finalmente ultrapassaram essa faixa no final de 2024.

Desde então, manteve-se numa tendência ascendente nos gráficos de longo prazo, apesar da queda registada em Abril, após a divulgação dos números do primeiro trimestre.

Gráfico IBM por TradingView

As ações estão atualmente sendo negociadas perto de seus máximos plurianuais alcançados em março deste ano. Após o movimento ascendente de hoje, a dinâmica de alta de curto prazo permanece forte. No entanto, a venda pode ser testemunhada mais uma vez quando a ação se aproxima da marca de US$ 200.

Conseqüentemente, os touros que desejam iniciar novas posições longas devem apenas iniciar uma pequena posição nos níveis atuais e adicionar mais à sua posição se a ação fechar diariamente acima de US$ 199.

Os comerciantes que estão pessimistas em relação às ações devem abster-se de vender a descoberto nas ações nos níveis atuais e devem esperar que surja fraqueza. Se, após o movimento de hoje, a ação não ultrapassar os US$ 200 nos próximos dias, isso indicará fraqueza.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.