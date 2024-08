Como investir em segurança cibernética: o caso dos ETFs em meio à turbulência da CrowdStrike

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Após uma queda dramática de 33% nas ações da CrowdStrike, investidores experientes como Cathie Wood veem uma oportunidade de compra. Mas para os investidores de retalho, a decisão de comprar ações em queda ou esperar que a incerteza passe pode ser assustadora.

À medida que a CrowdStrike trabalha para encontrar uma solução, há otimismo de que a empresa retornará em breve às operações normais, com potencial assistência governamental ajudando na sua recuperação.

Para os 29.000 utilizadores que dependem dos seus serviços de cibersegurança, isto pode ser uma boa notícia.

Os analistas também estão otimistas, prevendo um crescimento do EPS de 55,6% nos próximos 12 meses e prevendo que as ações serão negociadas a um múltiplo P/L futuro de 55,0x.

O caso para investir através de ETFs

Nestes tempos de incerteza, obter exposição ao sector da cibersegurança através de um ETF pode ser uma estratégia de investimento mais estável.

O ETF Global X Cybersecurity (NASDAQ: BUG) é um excelente exemplo.

Este ETF foi concebido especificamente para investidores em segurança cibernética, oferecendo exposição diversificada em todo o setor.

O ETF Global X Cybersecurity detém 6,63% na CrowdStrike e um pouco mais na Check Point Software Technology Ltd., com 6,75%.

Este ETF relativamente pequeno distribui o capital por vários setores tradicionais e áreas geográficas, compreendendo 24 títulos no total.

Esta diversificação significa que eventos empresariais específicos, como a recente questão CrowdStrike, têm apenas um impacto menor no desempenho do ETF a curto prazo.

Por exemplo, enquanto o CrowdStrike caiu 33% recentemente, o BUG diminuiu apenas 0,7%.

Esta estabilidade ocorre porque outras empresas dentro do ETF podem absorver os negócios dos clientes insatisfeitos da CrowdStrike, equilibrando a volatilidade e proporcionando uma experiência de investimento mais tranquila.

Potencial para maior apoio governamental

O recente acontecimento também sublinha o papel crítico da segurança cibernética na defesa nacional.

A resposta do governo dos EUA à situação da CrowdStrike destaca a importância da segurança cibernética, como os funcionários da CrowdStrike já testemunharam várias vezes perante o Congresso.

Os investidores prudentes devem monitorizar a forma como o governo apoia o sector. Irá financiar a CrowdStrike para reforçar o seu negócio? Poderia oferecer ajuda financeira a outras empresas de segurança cibernética para melhorar o desempenho geral?

Estas são questões importantes, mas também ilustram porque é que ETFs como o BUG são valiosos.

Proporcionam exposição a todo o setor, permitindo que os investidores beneficiem de qualquer aumento dos gastos governamentais em segurança cibernética a nível mundial.

Riscos associados ao BUG

Investir em segurança cibernética traz naturalmente riscos, e o BUG não é exceção.

O ETF está 100% investido no setor de Tecnologia da Informação, com suas 10 primeiras posições representando mais da metade do fundo.

Essa concentração é algo que os investidores precisam estar atentos.

De acordo com um analista da Morningstar, “os investidores em segurança cibernética muitas vezes sabem no que estão se metendo. A carteira é altamente concentrada, com exposição significativa às principais participações.”

Se a CrowdStrike se recuperar da situação atual, seu crescimento terá um impacto positivo no ETF.

Caso contrário, outras empresas de segurança cibernética dentro do ETF provavelmente serão beneficiadas, proporcionando uma rede de segurança para os investidores. De qualquer forma, investir no BUG permite capturar o crescimento no setor de segurança cibernética sem enfrentar grandes riscos negativos.

Para investidores que procuram navegar no cenário volátil da segurança cibernética, ETFs como o ETF Global X Cybersecurity podem ser considerados uma opção equilibrada e diversificada.

Ao distribuir os investimentos por várias empresas, estes ETFs atenuam os riscos e capitalizam o crescimento do setor, tornando-os uma escolha prudente para aqueles que têm receio de investimentos diretos em ações em tempos turbulentos.

