Grayscale Ethereum Trust enfrenta saída de US$ 26 milhões à medida que os investidores mudam para alternativas de custo mais baixo

Em uma mudança dramática, os investidores retiraram US$ 26 milhões de ETFs Ether à vista no segundo dia de negociação, após uma entrada inicial de US$ 100 milhões. Esta retirada notável impactou significativamente o Grayscale Ethereum Trust (NYSE: ETHE), um importante player na área de gerenciamento de ativos criptográficos.

De acordo com dados do rastreador de ETF Farside, a ETHE experimentou saídas substanciais de US$ 327 milhões em seu segundo dia, somando-se a impressionantes US$ 484 milhões em saídas no primeiro dia.

Isto eleva as saídas totais para 811 milhões de dólares em apenas dois dias. Um declínio tão acentuado representa um sério revés para a Grayscale, a maior gestora de ativos criptográficos do mundo, que lançou o ETHE em 2017 como o primeiro fundo Ethereum de capital aberto nos EUA.

Um fator crítico que contribui para as saídas parece ser a taxa de administração de 2,5% da ETHE, a mais alta entre os ETFs Ether à vista.

Essa estrutura de taxas reflete os desafios enfrentados pelo ETF Bitcoin Trust da Grayscale (NYSE: GBTC), que também tem lutado com saídas prolongadas devido às altas taxas.

Os investidores são evidentemente sensíveis ao custo de gestão dos seus investimentos, com taxas mais elevadas que os levam a opções mais rentáveis.

Sucesso para alternativas de baixo custo

Apesar das dificuldades da ETHE, o Ethereum Mini Trust da Grayscale (NYSE: ETH), que oferece uma alternativa de custo mais baixo, teve entradas positivas.

Em seu segundo dia de negociação, o Ethereum Mini Trust atraiu US$ 45,9 milhões, graças à sua taxa de administração significativamente mais baixa, de apenas 0,15%. Isso o torna a opção mais acessível entre os ETFs Ether à vista.

O Fundo Ethereum da Fidelity (FETH) liderou a corrida de entrada com US$ 74,5 milhões no segundo dia, seguido pelo ETF Bitwise Ethereum (NYSE: ETHW) e ETF VanEck Ethereum (Cboe: ETHV), que arrecadou US$ 29,6 milhões e US$ 19,8 milhões, respectivamente.

O desempenho contrastante entre estes fundos destaca uma clara preferência por alternativas de custo mais baixo entre os investidores.

Mudança no sentimento do investidor

A grande diferença nos desempenhos dos fundos sublinha uma mudança no sentimento dos investidores. As pesadas saídas do Grayscale Ethereum Trust sugerem que os investidores estão cada vez mais priorizando a eficiência de custos em suas escolhas de investimento.

Esta tendência reflete-se na recepção positiva de ETFs de baixo custo, como o Ethereum Mini Trust e o Ethereum Fund da Fidelity.

As saídas iniciais do ETHE da Grayscale sinalizam um crescente escrutínio dos investidores sobre as estruturas de taxas. Com a taxa de administração de 2,5% da ETHE se mostrando impopular, há uma clara demanda por opções de investimento mais acessíveis.

A recepção favorável de ETFs de custo mais baixo pode levar os fornecedores a reavaliarem as suas estruturas de taxas para permanecerem competitivos.

À medida que o mercado de ETFs Ether à vista continua a evoluir, estes movimentos iniciais indicam uma mudança mais ampla para veículos de investimento mais rentáveis. A crescente concorrência entre os fornecedores de ETFs provavelmente impulsionará ainda mais a inovação e a diversificação no mercado de criptoativos, remodelando o cenário dos ETFs Ether e influenciando futuras estratégias de investimento.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.