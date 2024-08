Lucros do segundo trimestre da Royal Caribbean: operadora de cruzeiros aumenta orientação de lucros para o ano inteiro e restabelece dividendos

A Royal Caribbean Cruises Ltd. elevou a sua previsão de lucros para o ano inteiro após um segundo trimestre excepcionalmente forte, impulsionado pela elevada procura pelos seus cruzeiros.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A empresa com sede em Miami reportou lucro líquido de US$ 854 milhões, ou US$ 3,11 por ação, no segundo trimestre, em comparação com US$ 459 milhões, ou US$ 1,70 por ação, no mesmo período do ano passado.

Este aumento substancial levou a Royal Caribbean a atualizar as suas perspectivas financeiras para o ano.

Preços mais fortes impulsionam receitas da Royal Caribbean

Copy link to section

Os resultados do segundo trimestre da Royal Caribbean superaram as expectativas, em grande parte devido aos preços mais fortes e à força contínua nas receitas a bordo.

A empresa atribuiu o seu desempenho melhor do que o esperado à procura robusta de cruzeiros, o que lhe permitiu alcançar maior poder de fixação de preços e aumentar as receitas provenientes de atividades e serviços a bordo.

A Royal Caribbean disse em comunicado:

Esses resultados foram melhores do que a orientação da empresa devido aos preços mais fortes e à força contínua nas receitas a bordo.

Os impressionantes resultados financeiros da empresa levaram a uma revisão em alta da sua orientação de lucros para o ano inteiro pela segunda vez este ano.

A Royal Caribbean agora espera que o lucro ajustado por ação (EPS) fique na faixa de US$ 11,35 a US$ 11,45, acima da faixa anterior de US$ 10,70 a US$ 10,90 anunciada em abril.

Reintegração de dividendos e estabilidade financeira

Copy link to section

Além de aumentar a sua orientação de lucros, a Royal Caribbean anunciou o restabelecimento dos dividendos, tornando-se o primeiro operador de cruzeiros a fazê-lo desde a pandemia.

A empresa pagará um dividendo trimestral de 40 cêntimos por ação, permitindo aos acionistas beneficiar do forte desempenho financeiro da empresa e da procura recorde de viagens.

A Royal Caribbean já havia suspendido seu pagamento de 78 centavos em 2020, ao lidar com a paralisação de todo o setor induzida pela pandemia de COVID-19.

A reposição de dividendos representa um marco significativo na recuperação da empresa, uma vez que atingiu as suas metas financeiras 18 meses antes do previsto.

Demanda excepcional impulsiona crescimento robusto

Copy link to section

A excepcional demanda por cruzeiros tem sido um fator chave no crescimento robusto da Royal Caribbean e na melhoria das perspectivas financeiras.

A empresa registou um aumento nas reservas e maiores gastos a bordo, o que contribuiu para o seu forte desempenho no segundo trimestre.

O aumento da procura de cruzeiros reflete uma tendência mais ampla na indústria das viagens, à medida que os consumidores regressam às viagens de lazer com maior entusiasmo após a pandemia.

Esta tendência permitiu à Royal Caribbean capitalizar o seu poder de fixação de preços e gerar um crescimento significativo das receitas.

O que a orientação atualizada sugere?

Copy link to section

A orientação atualizada de lucros da Royal Caribbean e a reposição de dividendos sublinham a forte posição financeira da empresa e a sua capacidade de enfrentar os desafios colocados pela pandemia.

À medida que a procura por cruzeiros continua a aumentar, a Royal Caribbean está bem posicionada para atingir os seus objectivos financeiros e agregar valor aos seus accionistas.

Espera-se que o foco da empresa em melhorar a experiência de cruzeiro, juntamente com preços estratégicos e gestão de receitas, impulsione o crescimento e a lucratividade contínuos nos próximos trimestres.

Com a sua sólida base financeira e um ambiente de procura robusto, a Royal Caribbean está preparada para manter a sua posição de liderança na indústria de cruzeiros.

O forte desempenho da Royal Caribbean no segundo trimestre e a orientação atualizada de lucros destacam a resiliência e a capacidade da empresa de prosperar num ambiente desafiador.

À medida que a indústria de cruzeiros continua a recuperar e a evoluir, a Royal Caribbean continua a ser um ator importante, proporcionando experiências excecionais aos seus passageiros e valor aos seus acionistas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.