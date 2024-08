Será um ETF Cardano o próximo após o forte início do ETF Ethereum?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O mundo das criptomoedas está fervilhando de especulações sobre o próximo ETF criptográfico em potencial, com o ADA de Cardano no centro da conversa.

Após o lançamento bem-sucedido do ETF spot da Ethereum, os holofotes mudaram para ADA. A empolgação se intensificou quando o fundador da Cardano, Charles Hoskinson, respondeu a uma pergunta na plataforma X da Tap Tools sobre a possibilidade de um ETF ADA.

Sua resposta divertida, “Tudo bem, eu mesmo farei isso”, por meio de um gif, gerou novas discussões na comunidade criptográfica.

Especulações e reações da comunidade

A resposta envolvente de Hoskinson alimentou uma onda de otimismo e especulação entre os entusiastas de Cardano.

Um membro da comunidade, intrigado com o envolvimento de Hoskinson, sugeriu a necessidade de um stablecoin real para Cardano para aumentar a liquidez e fornecer uma rampa de ativação/desativação por meio de parceria com uma bolsa que listaria tokens nativos de Cardano. A resposta positiva de Hoskinson a esta ideia aumentou ainda mais as esperanças da comunidade.

A conversa também trouxe à tona a necessidade de parcerias com stablecoins como USDC ou USDT e colaborações com grandes bolsas como Coinbase ou Binance.

Embora o sentimento geral tenha permanecido positivo, alguns membros da comunidade expressaram preocupações sobre os potenciais riscos de centralização representados por um ETF, temendo que pudesse comprometer o espírito descentralizado de Cardano.

Antecipação de mais ETFs criptográficos

Brad Garlinghouse, CEO da Ripple Labs, compartilhou sua confiança na potencial aprovação de ETFs à vista para Cardano, Solana e XRP pela Securities and Exchange Commission (SEC).

Ele sugeriu que a aprovação dos ETFs Ethereum e Bitcoin poderia abrir caminho para mais ETFs criptográficos. O analista de ETF da Bloomberg, Eric Balchunas, ecoou esse sentimento, prevendo uma tendência semelhante.

Garlinghouse também reconheceu os obstáculos regulatórios que estes produtos podem enfrentar, observando que o processo de aprovação pode ser demorado.

Os ETFs Bitcoin enfrentaram múltiplas rejeições, e os ETFs Ethereum sofreram atrasos antes de serem finalmente aprovados, indicando um caminho desafiador pela frente para quaisquer novos ETFs criptográficos.

Próximos desenvolvimentos de Cardano

Embora as especulações em torno de um ETF ADA permaneçam não confirmadas, Cardano continua a fazer avanços significativos em outras áreas.

O próximo hard fork Chang, agendado para agosto de 2024, gerou um entusiasmo considerável.

De acordo com o Intersect, 247 membros da comunidade Cardano completaram o processo de integração do DRep em preparação para a atualização Chang.

Este desenvolvimento representa um marco significativo para Cardano à medida que a rede se aproxima de 100 milhões de transações.

Apesar de uma queda desde o seu pico, o valor total bloqueado (TVL) dentro do ecossistema também apresenta crescimento. Estes avanços indicam que Cardano está preparado para um progresso e expansão substanciais, independentemente do destino do ETF.

Implicações de mercado e perspectivas futuras

A potencial aprovação de um ETF ADA pode ter implicações de longo alcance para Cardano e para o mercado mais amplo de criptomoedas.

Os ETFs são vistos como uma forma de proporcionar aos investidores tradicionais um acesso mais fácil às criptomoedas, aumentando potencialmente a liquidez e aumentando a procura.

No entanto, as preocupações com a centralização e os desafios regulamentares não podem ser ignoradas.

Se um ETF ADA for aprovado, poderá sinalizar uma aceitação mais ampla das criptomoedas pelos mercados financeiros tradicionais, abrindo caminho para uma adoção mais generalizada.

Por outro lado, a natureza descentralizada das criptomoedas, um dos seus principais pontos fortes, pode estar em risco se os ETFs levarem a uma maior centralização.

À medida que o cenário das criptomoedas evolui, a introdução de novos ETFs, especialmente para Cardano, será observada de perto.

O resultado poderia moldar significativamente o futuro de Cardano e do ecossistema criptográfico mais amplo, destacando a tensão contínua entre inovação e regulamentação.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.