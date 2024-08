Tokens PolitiFi para observar: as 5 principais criptomoedas com tema Trump antes das eleições nos EUA

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

À medida que as eleições presidenciais dos EUA se aproximam, o mercado de criptomoedas testemunha uma nova tendência com o surgimento dos tokens PolitiFi.

Esses tokens criptográficos com temas políticos, especialmente aqueles associados a Donald Trump, estão ganhando força significativa.

Vamos explorar os cinco principais tokens PolitiFi com tema Trump do dia.

Moeda Super Trump (STRUMP)

Super Trump Coin (STRUMP) é um token meme que retrata Donald Trump como Superman.

Com uma oferta total em circulação de 1,8 bilhão de tokens, o STRUMP viu um aumento de 39,88% no volume de negócios nas últimas 24 horas.

Apesar de uma queda de preço de 6,07% no mesmo período, está atualmente sendo negociado a US$ 0,01112 e ocupa a 776ª posição no CoinMarketCap.

De seu ATH de US$ 0,03085, o STRUMP caiu 64,06%, mas continua sendo um favorito entre os entusiastas da criptografia de Trump devido aos seus rápidos retornos.

Bebê Trump

Baby Trump é um token único entre os tokens com o tema Trump, apresentando uma imagem de Donald Trump como um bebê presidente em seu site.

Com um fornecimento circulante de 406 milhões de tokens, tem valor de mercado de US$ 3,5 milhões e é negociado a US$ 0,008616.

Apesar da queda de 9,45% no preço nas últimas 24 horas, houve um aumento de 4,29% no volume de negócios.

No seu auge, Baby Trump tinha um valor de mercado de US$ 11 milhões. Notavelmente, Baby Trump é o único token construído na BNB Smart Chain, enquanto os outros estão na rede Ethereum.

Trump (SONO)

O token Trump (MAGA), inspirado no slogan de Donald Trump “Make America Great Again”, causou ondas notáveis desde seu lançamento, há cerca de um ano.

Apesar de ter caído 8,80% nas últimas 24 horas, atualmente está sendo negociado a US$ 5,65.

O token experimentou um aumento de 23,23% no valor de mercado no último dia, atingindo US$ 248 milhões.

Com um retorno impressionante de 35 milhões por cento desde o seu início, a MAGA garantiu a posição 220 no CoinMarketCap.

VOCÊ MESMO

Outro token com o mesmo ticker, MAGA, está em segundo lugar na categoria PolitiFi no CoinMarketCap.

Com 390 mil milhões de tokens em circulação, este token registou um aumento de 81,39% no volume de negociação, apesar de uma queda de preço de 11,08% nas últimas 24 horas.

Atualmente negociado a US$ 0,0001337, ocupa o 21º lugar no Dexscreener e o 522º lugar no CoinMarketCap.

Lançado há apenas dois meses, este token proporcionou aos primeiros usuários um retorno de 313.373,62% em seu máximo histórico (ATH) de US$ 0,0007354.

Vice-presidente da MAGA (MVP)

MAGA VP (MVP) é um token relativamente novo, lançado há quatro meses.

Negociado a US$ 0,128, ainda não chegou ao top 1.000 de criptomoedas no CoinMarketCap, atualmente na posição 1.231.

Apesar de um aumento de 21,79% no volume de negócios nas últimas 24 horas, seu valor de mercado é de US$ 5,3 milhões. Embora tenha subido 110% desde o seu lançamento, ainda caiu 83,24% em relação ao seu ATH de US$ 0,7706.

O apoio da base de fãs de Trump parece ser um fator significativo no sucesso desses tokens. À medida que as eleições se aproximam, será interessante ver o desempenho desses tokens PolitiFi e se eles conseguirão manter seu ímpeto.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.