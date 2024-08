O token GALA se recupera quando a taxa de adesão do Gala Gold salta para US$ 100

O token GALA mostrou uma recuperação notável após uma queda significativa na semana passada. O token web3 aumentou 3,21% nas últimas 24 horas, para US$ 0,02333.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Essa recuperação coincide com o anúncio da Gala Games de aumentar a taxa de adesão do Gala Gold para US$ 100 e a atualização de segurança do GalaChain.

O aumento do custo da adesão Gala Gold visa preservar a exclusividade da comunidade VIP, refletindo a estratégia da Gala para recompensar os seus membros mais dedicados.

Aumento da taxa de adesão Gala Gold

Copy link to section

A Gala Games, conhecida por seu ecossistema robusto que abrange jogos, música e filmes, anunciou um aumento na taxa de associação do Gala Gold de US$ 50 para US$ 100.

Este clube VIP, originalmente custando US$ 10, oferece aos membros acesso vitalício a uma série de benefícios exclusivos. O aumento do custo da adesão é uma decisão estratégica para manter a exclusividade e a qualidade da comunidade.

Gala Gold foi criada para distinguir os membros mais dedicados dos usuários casuais. A associação garante um grupo selecionado de indivíduos profundamente comprometidos com o ecossistema Gala.

Os membros do clube se beneficiam de canais exclusivos do Discord para anúncios, prévias, discussões e eventos.

Os membros Gala Gold também desfrutam de interações diretas com os líderes da empresa e de acesso antecipado às informações, muitas vezes obtendo insights antes de serem compartilhados publicamente.

O clube promove uma comunidade unida que influencia significativamente a direção e a melhoria das ofertas da Gala.

Além disso, os membros do clube VIP recebem periodicamente NFTs gratuitos, que podem incluir itens do jogo e ativos digitais exclusivos, melhorando sua experiência geral.

Essas quedas são baseadas em instantâneos dos membros atuais, garantindo que apenas aqueles que pagaram a taxa de adesão até a data do instantâneo se beneficiem desses itens exclusivos.

Atualização do produto GalaSwap

Copy link to section

Além do aumento da taxa de associação Gala Gold, GalaChain anunciou uma atualização crucial para a API GalaSwap, a partir de 1º de agosto de 2024.

Esta atualização padroniza o processo de assinatura para operações de API, aceitando apenas uma assinatura específica para qualquer operação.

Os usuários da API devem atualizar seu código de assinatura para gerar a assinatura recém-aceita, pois não fazer isso resultará em erros como “O valor S é muito alto”.

Embora a atualização de segurança ocorra dois meses depois que uma violação de segurança resultou na cunhagem e venda não autorizada de US$ 23 milhões em tokens GALA, ela não é uma resposta a quaisquer vulnerabilidades atuais. É apenas uma medida para reforçar a segurança do GalaChain.

Os usuários foram incentivados a consultar a documentação atualizada da API GalaSwap e garantir que seus sistemas estejam em conformidade com os novos requisitos.

Além disso, a equipe de suporte está disponível para auxiliar os usuários durante a transição, garantindo um processo de atualização tranquilo e seguro.

À medida que os ecossistemas Gala Game e GalaChain continuam a evoluir, todos os olhos estão voltados para o token GALA, especialmente à medida que ele se recupera.

Notavelmente, o volume de negociação de 24 horas também está aumentando, com um aumento de 27,61%, para US$ 61,99 milhões, sinalizando um aumento do interesse no token à medida que ele se recupera da queda semanal.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.