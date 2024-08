A economia e o legado de sediar os Jogos Olímpicos: os custos são justificados?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

As Olimpíadas evoluíram dramaticamente desde que os primeiros jogos modernos foram realizados em 1896. Na segunda metade do século XX, os custos de hospedagem e as receitas geradas pelo espetáculo cresceram rapidamente, gerando controvérsia sobre os encargos que os países anfitriões carregam.

Muitos economistas argumentam que os benefícios de acolher os jogos são exagerados e muitas vezes inexistentes, deixando os países anfitriões com grandes dívidas e responsabilidades de manutenção.

Estes analistas sugerem a reforma do processo de licitação e seleção para incentivar um planeamento orçamental realista, aumentar a transparência e promover investimentos sustentáveis que sirvam o interesse público.

Entretanto, o Comité Olímpico Internacional (COI) e os seus apoiantes afirmam que o acolhimento pode elevar o perfil global de uma cidade e gerar benefícios económicos através do turismo e de investimentos em infra-estruturas.

Paris enfrenta problemas de segurança e estouros orçamentais

Como anfitriã dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024, Paris enfrenta numerosos desafios, ecoando as preocupações dos recentes anfitriões olímpicos.

A preparação para as Olimpíadas de Paris foi marcada por questões de segurança.

Nas vésperas dos Jogos, a rede ferroviária de alta velocidade francesa foi alvo de atos de vandalismo, interrompendo as viagens no momento em que milhares de pessoas convergiam para Paris para a cerimónia de abertura.

O primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, relatou actos coordenados de sabotagem que tiveram graves consequências para a rede ferroviária.

Embora não tenham sido registadas vítimas, estes ataques, combinados com ameaças anteriores de grupos extremistas como o ISIS, aumentaram as preocupações de segurança e pressionaram as autoridades locais a garantir a segurança das instalações olímpicas.

Além disso, Paris enfrenta um orçamento multibilionário, semelhante a outros anfitriões recentes, como Tóquio e Rio de Janeiro.

Um legado de instalações olímpicas abandonadas

Apesar das promessas de desenvolvimento de infra-estruturas, muitas antigas cidades olímpicas são assombradas por instalações abandonadas e dilapidadas.

Sarajevo, Atenas, Pequim e Rio permanecem como lembretes claros do fraco planeamento a longo prazo e da má gestão financeira, com estádios desertos a simbolizar a negligência.

Estes locais abandonados refletem uma questão mais ampla do legado olímpico, enfatizando a necessidade de um planeamento sustentável e da utilização das instalações para além dos Jogos.

Durante grande parte do século XX, acolher os Jogos Olímpicos foi um fardo suportável para as cidades-sede.

No entanto, a década de 1970 marcou um ponto de viragem. Os jogos cresciam rapidamente, com o número de participantes nos Jogos Olímpicos de Verão quase duplicando e o número de eventos aumentando em um terço durante a década de 1960.

Este rápido crescimento, combinado com os trágicos acontecimentos dos Jogos Olímpicos da Cidade do México, em 1968, e dos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, aumentou o cepticismo público relativamente à contracção de dívidas para acolher os Jogos.

Denver tornou-se a primeira cidade-sede escolhida a rejeitar a oportunidade em 1972, depois que os eleitores aprovaram um referendo recusando gastos públicos adicionais.

Os Jogos Olímpicos de Verão de 1976 em Montreal simbolizaram os riscos fiscais da hospedagem. O custo projectado de 124 milhões de dólares aumentou para milhares de milhões, em grande parte devido a atrasos na construção e custos excessivos, sobrecarregando os contribuintes da cidade com uma dívida de 1,5 mil milhões de dólares que demorou quase três décadas a pagar.

Los Angeles: uma história de sucesso única

Los Angeles foi a única cidade a concorrer aos Jogos Olímpicos de Verão de 1984, o que lhe permitiu negociar termos excepcionalmente favoráveis com o COI.

A cidade dependeu quase inteiramente dos estádios e infra-estruturas existentes e beneficiou de um aumento acentuado nas receitas de transmissão televisiva, gerando um excedente operacional de 215 milhões de dólares.

No entanto, o sucesso de Los Angeles é uma exceção e não a regra.

Países como a China, o Brasil e a Rússia investiram somas enormes para criar a infra-estrutura necessária, com custos que ascenderam a mais de 50 mil milhões de dólares para os Jogos de Inverno de 2014 em Sochi, 20 mil milhões de dólares para os Jogos de Verão de 2016 no Rio de Janeiro e 39 mil milhões de dólares para os Jogos de Inverno de 2022 em Pequim.

Esses altos custos levaram algumas cidades a retirarem suas propostas para os próximos jogos.

Com o início dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024 em Paris, o evento é ofuscado por preocupações prementes de segurança e por excessos orçamentais significativos. Paris, com um orçamento impressionante de 8,7 mil milhões de dólares, junta-se a uma lista de cidades que enfrentaram dificuldades financeiras durante a realização dos Jogos.

Os dados históricos do Statista revelam que os orçamentos olímpicos excedem frequentemente as expectativas, com Barcelona em 1992 a ultrapassar o orçamento em 266%, o Rio de Janeiro em 2016 a ultrapassar o seu orçamento em 352% e exemplos anteriores de Sochi e Lillehammer demonstrando graves excessos financeiros.

Tais encargos financeiros colocam frequentemente desafios a longo prazo para as cidades anfitriãs, afetando as suas comunidades e economias.

O futuro da hospedagem olímpica

O COI adotou medidas para tornar as licitações menos dispendiosas, como estender o período de licitações e permitir que várias cidades, estados ou países sejam co-anfitriões. No entanto, isso não resultou em mais licitantes. Em 2021, Brisbane, na Austrália, tornou-se a primeira cidade a vencer uma candidatura olímpica sem oposição desde que Los Angeles o fez em 1984.

As cidades incorrem em custos substanciais na avaliação, preparação e apresentação de propostas ao COI, muitas vezes variando entre 50 milhões e 100 milhões de dólares.

Uma vez escolhidas, as cidades têm cerca de uma década para se prepararem, o que exigirá a criação ou modernização de instalações desportivas, habitacionais e infraestruturas de transporte. Esses custos variam de US$ 5 bilhões a mais de US$ 50 bilhões.

Os economistas argumentam que os chamados custos implícitos de hospedagem também devem ser considerados, incluindo os custos de oportunidade dos gastos públicos que poderiam ter sido usados para outras prioridades.

A dívida e os custos de manutenção da hospedagem podem onerar os orçamentos públicos durante décadas, como se viu em Montreal e Sochi. No entanto, alguns residentes argumentam que os jogos estimularam gastos em estradas, sistemas de água e outros bens públicos que de outra forma não teriam acontecido.

Aprendendo com os erros do passado: direções futuras para as cidades-sede das Olimpíadas

Muitos economistas acreditam que o processo de licitação do COI incentiva o desperdício de gastos. A corrupção também afetou o processo de seleção.

Alguns sugerem que os jogos deveriam ser realizados permanentemente numa cidade ou atribuídos apenas aos países ricos com melhores condições de absorver os custos.

Em última análise, qualquer cidade que planeie acolher os Jogos Olímpicos deve garantir que os jogos se enquadram numa estratégia mais ampla para o desenvolvimento sustentável.

Sem esse planeamento, o impacto económico de acolher os Jogos Olímpicos continuará provavelmente a ser uma questão controversa.

O planeamento financeiro eficaz e a utilização sustentável das instalações são fundamentais para que os futuros anfitriões olímpicos evitem as armadilhas enfrentadas pelas cidades anteriores.

Compreender as implicações financeiras a longo prazo e garantir que as instalações olímpicas continuam a servir a comunidade pode ajudar a moldar legados olímpicos mais bem-sucedidos e responsáveis.

As Olimpíadas: celebrando a excelência atlética e a unidade global

Os Jogos Olímpicos de Verão, originados na Grécia antiga e revividos por Pierre de Coubertin em 1896, representam o auge das competições desportivas internacionais.

Ao longo dos anos, os Jogos cresceram em escala e importância, com os Estados Unidos liderando em medalhas de ouro e total de medalhas conquistadas.

O panorama olímpico evoluiu, com a União Soviética e os países do Bloco de Leste a emergirem como fortes concorrentes nas décadas de 1960 e 1990, e a China a tornar-se uma força importante desde 2000.

Notavelmente, atletas de países subdesenvolvidos como a Jamaica e o Quénia têm-se destacado em eventos individuais, mostrando os seus talentos no sprint e na corrida de longa distância.

A participação das mulheres nos Jogos Olímpicos tem aumentado constantemente, alcançando uma quase igualdade de género nos Jogos de Tóquio.

Este ano marca a primeira vez em 124 anos que a paridade de género foi alcançada, com pelo menos 50% dos atletas que competem sendo mulheres.

Este progresso destaca o compromisso do movimento olímpico com a inclusão e o crescimento.

À medida que os Jogos de Paris se desenrolam, o foco continua a ser a abordagem aos desafios de segurança, gestão financeira e planeamento do legado, ao mesmo tempo que celebra o espírito olímpico de excelência atlética e unidade global.

