Entrevista: Uma líder feminina nos ajuda a construir uma perspectiva ampla, diz Gracy Chen, CEO da Bitget

Com a integração gradual da criptomoeda, o funcionamento das exchanges de criptomoedas em todo o mundo recebeu um impulso e a indústria está agora atraindo um olhar mais matizado com uma curiosidade crescente sobre a sua diversidade.

Bitget, a principal bolsa global de criptomoedas, atraiu atenção não apenas por seu forte crescimento de usuários e aumento do fluxo de fundos, mas também por ser uma exceção na indústria de criptografia dominada por homens, dirigida como é, por uma CEO mulher, e tendo mais de 50% de mulheres gestoras em sua folha de pagamento.

Invezz conversou com Gracy Chen, CEO da Bitget, para saber mais sobre as perspectivas futuras da empresa, sua visão sobre o que moldará o mercado de criptografia no segundo semestre, bem como sua opinião sobre a inclusão de gênero na indústria, ou a falta de isto. Trechos editados:

Por trás do crescimento da participação de mercado da Bitget

Invezz: Como foi o primeiro semestre do ano para a Bitget em termos de volumes de negociação e quais são as suas perspectivas para o resto do ano?

A Bitget teve um forte crescimento de usuários em todos os nossos produtos durante o primeiro semestre de 2024. No segundo trimestre de 2024, a Bitget experimentou um aumento substancial no tráfego do site, registrando um aumento de quase 50%, o que gerou um aumento de 10 milhões de visitantes mensais.

A entrada de fundos na bolsa aumentou.

Dados da página Bitget Proof-of-Reserve (PoR) indicam que nos primeiros 6 meses, a quantidade de BTC, USDT e ETH dos usuários aumentou 73%, 80% e 153% respectivamente, igualando aproximadamente US$ 700 milhões em entrada de capital.

O crescimento foi complementado pela adição de 2,9 milhões de novos usuários à plataforma, alinhado com seu alcance crescente e soluções de negociação de criptografia de classe mundial.

O volume de negociação à vista na Bitget aumentou mais de 10%, de US$ 28 bilhões no primeiro trimestre para US$ 32 bilhões no segundo trimestre.

Além disso, o último relatório de perspectiva do segundo semestre da CCData mostrou que a Bitget teve o maior crescimento de participação de mercado entre os CEXs, totalizando 38,4% do segundo semestre de 2023 ao primeiro semestre de 2024, enquanto a maioria das outras contrapartes experimentou uma ligeira queda.

Eleições nos EUA, decisão do Fed de influenciar a criptografia

A segunda metade do ano em curso será provavelmente influenciada por factores como as eleições nos EUA e as decisões da Reserva Federal sobre taxas de juro.

Um ambiente económico estável conduz frequentemente a um aumento da confiança dos investidores nas criptomoedas. Como sempre, a inovação de produtos e a educação dos usuários continuarão sendo a estratégia da Bitget no atual cenário de mercado.

Invezz: Qual você acha que é a direção mais ampla que o mundo está tomando em relação à organização e regulamentação do comércio de criptografia? Como líder criptográfico, que mudanças você gostaria de ver?

As aprovações de ETF Bitcoin e Ethereum nos EUA são uma virada de jogo para a indústria de criptografia. Estas iniciativas pioneiras promoverão a adoção da criptografia e levarão a uma tendência global para regulamentações claras. Protegerá os investidores e promoverá a inovação responsável.

Como líder criptográfico, proteger os consumidores e promover a inovação são importantes. Os regulamentos devem encontrar um equilíbrio para que as empresas responsáveis possam prosperar. Para isso, as regulamentações precisam ser claras e consistentes. Os reguladores e a indústria criptográfica devem trabalhar em estreita colaboração e colaborar para alcançar este equilíbrio.

Como ter uma líder feminina ajuda Bitget?

Invezz: Há muita discussão globalmente sobre o surgimento do ‘crypto man’, baseado na frase ‘tech bro’. Apenas 6% dos CEOs de criptomoedas são mulheres, e você é uma delas. Qual a sua opinião sobre a baixa presença de mulheres na indústria e você vê isso mudando?

A indústria tecnológica mais ampla é amplamente dominada pelos homens.

No entanto, pude ver um número crescente de mulheres qualificadas e talentosas entrando na indústria de criptomoedas, como Cecilia Hsueh, CEO do projeto de ecossistema Layer 2 Morph, Tess Hau, fundadora da Tess Ventures, Yevheniia Broshevan, cofundadora da Hacken , entre muitas outras mulheres empreendedoras que conheci.

Sendo a única mulher CEO entre as principais exchanges de criptomoedas, sinto-me verdadeiramente privilegiada e honrada, pois isso ajuda a empresa a promover uma perspectiva mais ampla. A Bitget sempre quebrou as normas da indústria. Tem sido uma empresa dominada por mulheres, com mais de 50% dos gestores sendo mulheres.

Administramos a maior iniciativa da indústria de criptografia voltada para mulheres, chamada Blockchain4Her. Espero que possamos inspirar outros a fazerem o que puderem para tornar a criptografia mais inclusiva para todos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.