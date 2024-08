Catar revelará estrutura de criptografia até o final do ano, aumentando o reconhecimento de ativos digitais

O Catar está no bom caminho para revelar um quadro para ativos digitais até ao final deste ano, sinalizando um grande salto na sua estratégia de economia digital.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Esta iniciativa visa estabelecer uma infra-estrutura jurídica robusta para reconhecer vários activos digitais, incluindo títulos, instrumentos de dívida, investimentos e sukuk, posicionando o Qatar como um actor-chave na arena financeira digital global.

Henk Jan Hoogendoorn, Chefe do Setor de Serviços Financeiros do Qatar Financial Centre (QFC), anunciou que o Catar está se aproximando da conclusão de sua estrutura para a tokenização de ativos do mundo real.

Este desenvolvimento fundamental faz parte de uma estratégia mais ampla para integrar perfeitamente os ativos digitais no ecossistema financeiro do país.

Espera-se que o quadro seja finalizado e implementado até ao quarto trimestre deste ano, marcando um marco significativo na jornada de inovação financeira do Qatar.

Laboratório de ativos digitais

Copy link to section

Em conjunto com o novo quadro, o QFC estabeleceu um Laboratório de Ativos Digitais para impulsionar a inovação e a investigação nos setores financeiros e de ativos digitais.

Este laboratório foi projetado para apoiar a Estratégia Fintech do Qatar e se alinhar aos objetivos do banco central de adotar tecnologias de ponta.

Servirá como uma plataforma colaborativa onde startups, empresas e pesquisadores poderão desenvolver e testar soluções pioneiras de ativos digitais e blockchain.

A missão do laboratório é melhorar a posição do Qatar como líder global em inovação digital, promovendo a aplicação de tecnologias emergentes em diversos setores.

A posição do Catar em relação à criptografia

Copy link to section

A posição do Catar em relação às criptomoedas evoluiu consideravelmente nos últimos anos. Em 2018, o país impôs a proibição do comércio de Bitcoin. No entanto, os desenvolvimentos recentes indicam uma mudança significativa na política.

No ano passado, os reguladores financeiros do Catar propuseram uma estrutura para regular os tokens de investimento apoiados por ativos tangíveis, marcando uma entrada cautelosa, mas deliberada, no mercado criptográfico.

Este movimento reflete uma tendência mais ampla observada em países vizinhos como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, que também têm vindo a desenvolver os seus cenários cripto-regulatórios.

A Autoridade Reguladora QFC (QFCRA) e a Autoridade QFC (QFCA) estão liderando a criação desta estrutura de ativos digitais, com o objetivo de melhorar a economia digital do Qatar e reforçar a reputação do QFC como um centro financeiro líder no Médio Oriente.

Para garantir que a estrutura atenda às necessidades e padrões do setor, foi solicitado feedback de profissionais e empresas, com comentários previstos até 2 de janeiro de 2024.

Além da estrutura de ativos digitais, o banco central do Catar está avançando na sua iniciativa de desenvolver uma moeda digital.

O trabalho de base desta moeda digital foi concluído em junho e o banco central está agora a preparar-se para a sua fase de testes.

Esta iniciativa visa alavancar tecnologia avançada para a gestão de grandes pagamentos e envolve a colaboração com bancos locais e internacionais para refinar o sistema.

À medida que o Qatar se prepara para implementar o seu novo quadro de ativos digitais e avançar o seu projeto de moeda digital, o país deverá causar um impacto substancial no panorama financeiro digital global.

Estes desenvolvimentos sublinham o compromisso do Qatar na integração de tecnologias inovadoras e no reforço da competitividade global do seu sector financeiro.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.