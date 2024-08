Entrevista: Iakov Levin da rivo.xyz explica como DeFi e blockchain podem evoluir no futuro

Iakov Levin, cofundador da rivo.xyz, está na vanguarda da transformação do cenário financeiro por meio de finanças descentralizadas (DeFi) e tecnologia blockchain.

Com mais de cinco anos de experiência em blockchain, criptografia, fintech e DeFi, Levin oferece uma perspectiva única sobre o futuro desses campos emergentes.

Em uma entrevista exclusiva com Invezz, Levin compartilhou seus insights sobre a evolução do DeFi, a tecnologia blockchain e os desafios enfrentados pela indústria de criptografia.

A evolução do DeFi e da volatilidade do mercado criptográfico

Invezz: Qual é a sua perspectiva sobre o estado atual do DeFi e como você vê sua evolução nos próximos cinco anos?

Levin: A primeira fase do DeFi, que ganhou força em 2021, focou na construção de infraestrutura para vários tokens, incluindo exchanges descentralizadas (Dexes) e protocolos de empréstimo. Atualmente, o DeFi está em transição para integrar os serviços financeiros tradicionais ao ecossistema descentralizado. Isto inclui inovações como trocas perpétuas, swaps de taxas de juro e exposição a activos do mundo real (RWA). O desafio agora reside em simplificar o processo de integração para novos utilizadores, o que muitas vezes requer uma extensa pesquisa.

Olhando para o futuro, nos próximos cinco anos provavelmente veremos a expansão da infraestrutura DeFi cobrindo mais ativos, incluindo potencialmente os mercados de ações. Também podemos esperar o desenvolvimento de interfaces fáceis de usar que simplifiquem as interações DeFi e a implementação de políticas regulatórias adaptadas para DeFi.

Invezz: Como você aborda as preocupações sobre o potencial de longo prazo da criptografia, dada a sua volatilidade e incerteza regulatória?

Levin: A volatilidade é um aspecto inerente às novas tecnologias. É uma parte natural da transição para uma economia global descentralizada. Em tempos voláteis, existem oportunidades significativas para construir riqueza. A clareza regulamentar evoluirá à medida que os governos abordam vários níveis do ecossistema, desde a acessibilidade ao investimento até à elaboração de políticas. Os passos iniciais, como ETFs e investimentos institucionais em criptomoedas, já estão em andamento.

Adoção de blockchain e criptografia

Invezz: Qual você acha que é a chave para a adoção generalizada das criptomoedas e como isso pode ser alcançado?

Levin: Não existe uma solução única. A adoção progredirá gradativamente à medida que cada restrição for abordada. Atualmente, um grande obstáculo é a experiência do usuário na navegação no mundo descentralizado. Simplificar esta experiência tanto para usuários de criptografia quanto para participantes de DeFi é crucial para uma adoção mais ampla.

Invezz: Como você imagina a evolução da tecnologia blockchain na próxima década e que novos casos de uso poderão surgir?

Levin: Espero ver uma redistribuição global da riqueza facilitada pelo DeFi, permitindo que qualquer pessoa com um smartphone tenha acesso a serviços financeiros de primeira linha sem depender de bancos ou governos tradicionais. Isto poderia ter um impacto transformador nos países em desenvolvimento, proporcionando amplas oportunidades para a acumulação de riqueza. Prever casos de utilização específicos é um desafio devido ao ritmo acelerado das mudanças, mas devemos evitar exagerar tendências específicas e concentrar-nos em inovações genuínas.

Conselhos para investidores iniciantes em criptografia

Invezz: Que conselho você daria aos investidores que entram no mercado de criptografia pela primeira vez?

Levin: Comece construindo seu portfólio com Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e stablecoins. Aloque uma pequena parte – cerca de 5% – do seu portfólio para explorar investimentos mais arriscados. Essa abordagem permite que você ganhe experiência e aprenda com os erros. Mantenha a mente aberta e racional e eduque-se continuamente. Aprender com o feedback do mundo real aumentará seu conhecimento e confiança no espaço criptográfico.

Os insights de Levin destacam a natureza dinâmica da tecnologia DeFi e blockchain, enfatizando a importância da adaptabilidade e da tomada de decisões informadas para investidores e participantes do setor.

