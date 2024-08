Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A Ola Electric está se preparando para entrar no mercado público com o que será a maior Oferta Pública Inicial (IPO) de 2024.

Com estreia programada nas bolsas indianas esta quinta-feira, a fabricante de scooters elétricas está a criar ondas com uma avaliação de 734 milhões de dólares.

O IPO verá a Ola Electric oferecer ações por INR 72 a 76 (US$ 0,86 a US$ 0,91), com um desconto especial de até INR 7 para funcionários elegíveis.

Como empresa apoiada pelo Softbank, a decisão da Ola Electric já atraiu atenção considerável de pesos pesados financeiros globais, como Fidelity e Nomura. Isto sublinha o crescente interesse internacional no setor de veículos elétricos (VE) em rápido crescimento da Índia.

Cenário de IPO da Índia

O IPO da Ola Electric não é apenas um acontecimento marcante para a empresa, mas também um marco significativo nos robustos mercados de capitais da Índia.

O cenário de IPO do país foi excepcionalmente vibrante em 2024, refletindo uma tendência mais ampla de confiança dos investidores e dinamismo do mercado.

Só este ano, a Índia testemunhou a abertura de capital de mais de 150 empresas, levantando aproximadamente 5 mil milhões de dólares. Isto contrasta fortemente com os 2,5 mil milhões de dólares angariados durante o mesmo período do ano passado.

IPOs recentes de alto perfil incluem Bharti Hexacom e Aadhar Housing Finance, que levantaram US$ 511 milhões e US$ 358 milhões, respectivamente.

A Go Digit General Insurance também ganhou as manchetes ao garantir US$ 312 milhões em seu IPO em maio.

Esta série de ofertas públicas bem sucedidas destaca o potencial de mercado crescente da Índia, especialmente no sector da tecnologia verde.

Posição de mercado da Ola Electric

Apesar de uma redução na sua avaliação de 5,4 mil milhões de dólares durante a sua última ronda de financiamento liderada pela Temasek, com sede em Singapura, em setembro, o IPO da Ola Electric ainda a posiciona como um player importante no espaço indiano de veículos elétricos.

A empresa deverá ser avaliada em aproximadamente US$ 4 bilhões, uma prova de seu papel fundamental na revolução da energia limpa do país.

O presidente da Ola Electric, Bhavish Aggarwal, enfatizou a missão da empresa de transformar a Índia em um centro global de veículos elétricos, alinhando-se com a visão do primeiro-ministro Narendra Modi para energia sustentável.

Embora a Ola tenha ajustado recentemente as suas previsões de vendas, continua a ser uma força dominante no mercado de e-scooters da Índia, comandando uma quota de mercado significativa de 46%.

No entanto, o título de maior IPO do ano da Ola Electric pode durar pouco.

A Hyundai Motor India está preparada para entrar no mercado de ações indiano com um IPO potencialmente massivo de US$ 3 bilhões.

Prevê-se que esta próxima cotação na Bolsa de Valores de Mumbai eleve tanto o perfil da Hyundai como a estatura global do sector automóvel indiano.

À medida que o cenário de IPO na Índia continua a evoluir, a estreia pública da Ola Electric será um teste crítico do sentimento dos investidores em relação ao setor de tecnologia verde do país.

O sucesso desta oferta poderá abrir caminho para mais investimentos em transportes sustentáveis e estabelecer uma referência para futuros IPOs na indústria.

Os investidores devem acompanhar de perto a resposta do mercado ao IPO da Ola Electric e as suas implicações para o setor mais amplo dos veículos elétricos.

Com a entrada iminente da Hyundai no mercado, os holofotes sobre os IPOs indianos só se intensificarão, sinalizando um ano emocionante pela frente tanto para os investidores como para a indústria automóvel.

