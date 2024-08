O discurso da Conferência Bitcoin de Donald Trump inflama o mercado de criptografia, BTC se aproxima de US$ 70 mil

O discurso do ex-presidente Donald Trump na Conferência Bitcoin de 2024 em Nashville estimulou o mercado de criptografia.

A capitalização de mercado global de criptomoedas subiu para US$ 2,48 trilhões, refletindo um aumento de 3,09% em apenas 24 horas.

Bitcoin, a principal criptomoeda, está se aproximando da marca de US$ 70.000, atualmente cotada em US$ 69.403, enquanto o Ethereum, a segunda maior criptomoeda, também obteve ganhos notáveis, com seu preço subindo acima de US$ 3,3 mil.

Trump não chega a propor uma reserva federal criptografada

Em seu tão aguardado discurso na Conferência Bitcoin de 2024, dias após sua tentativa de assassinato, Donald Trump apresentou planos ambiciosos para o setor de criptomoedas.

Trump prometeu transformar os Estados Unidos na “capital criptográfica do planeta” e garantir que o governo federal nunca venda suas participações em Bitcoin.

Embora tenha proposto a criação de uma “reserva estratégica” de bitcoin usando participações governamentais existentes, ele não chegou a sugerir o estabelecimento de uma reserva federal formal para moedas digitais.

Ele disse que, se fosse reeleito, impediria o governo federal de vender suas atuais participações em Bitcoin, não chegando a propor a formação de uma reserva federal criptográfica formal.

Por muito tempo, nosso governo violou a regra fundamental que todo bitcoiner sabe de cor: nunca venda seu bitcoin.

A visão de Trump inclui a remoção do presidente da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), Gary Gensler, que foi criticado pela comunidade criptográfica por sua postura regulatória sobre ativos digitais.

O ex-presidente também prometeu criar um “conselho consultivo presidencial sobre Bitcoin e criptografia”, sinalizando sua intenção de desenvolver regulamentações favoráveis à criptografia.

No entanto, apesar destas promessas ousadas, Trump não forneceu detalhes específicos sobre o tamanho da reserva estratégica ou a estrutura operacional, levando a reações mistas dentro da comunidade criptográfica.

Robert F. Kennedy Jr. prometeu lançar uma reserva de 4 milhões de Bitcoin

Falando na mesma conferência, o candidato presidencial independente Robert F. Kennedy Jr. propôs um plano mais concreto para estabelecer uma reserva substancial de bitcoin. Kennedy prometeu dirigir os EUA.

Segundo Kennedy Jr., o Tesouro iria adquirir 4 milhões de bitcoins, começando pelos ativos digitais apreendidos em atividades criminosas.

Esta proposta ambiciosa visa criar uma reserva que possa impactar significativamente o cenário criptográfico global.

Want to know my stance on #Bitcoin? Here's what I'll do. — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) July 27, 2024

Na mesma linha, a senadora Cynthia Lummis, R-Wy., anunciou sua proposta legislativa na conferência, que envolve acumular uma reserva federal oficial dos EUA de 1 milhão de bitcoins ao longo de cinco anos.

Esta reserva seria mantida durante pelo menos 20 anos, com o objectivo principal de ser utilizada para reduzir a dívida nacional.

Notavelmente, as propostas de Donald Trump, Kennedy Jr. e Lummis destacam um crescente interesse bipartidário em alavancar a criptomoeda para fortalecer o sistema financeiro dos EUA.

O preço do BTC se aproxima da marca de US$ 70.000 conforme o mercado se recupera após

Após a enxurrada de anúncios e promessas políticas na conferência Bitcoin, o preço do Bitcoin subiu para US$ 70.000.

De acordo com os últimos números, o Bitcoin está sendo negociado a US$ 69.403,49, marcando um aumento de 2,77% nas últimas 24 horas.

Este aumento ocorre em meio a uma recuperação mais ampla do mercado, com o volume total do mercado cripto atingindo US$ 55,6 bilhões, uma diminuição em relação aos dias anteriores, mas ainda indicativa de uma forte atividade de mercado.

Ethereum, a segunda maior criptomoeda, também se beneficiou do impulso positivo, com seu preço aumentando para US$ 3.388,56.

A capitalização total do mercado criptográfico agora é de US$ 2,48 trilhões, refletindo um aumento de 3,09% no dia anterior.

O ressurgimento dos preços das criptomoedas ressalta a resposta otimista do mercado às discussões e propostas de alto nível feitas na conferência de Nashville.

No geral, o discurso de Trump energizou o setor das criptomoedas, com figuras políticas significativas a propor ativamente medidas que poderiam remodelar o futuro dos ativos digitais nos EUA.

À medida que o mercado criptográfico continua a reagir a estes desenvolvimentos, todos os olhares permanecerão voltados para a forma como estas propostas evoluem e impactam a indústria, menos de 100 dias após as eleições.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.