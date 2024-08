O HSBC rebaixa a ARM Holdings antes dos lucros do primeiro trimestre: você deve vender ou manter?

Numa mudança recente que despertou o sentimento dos investidores, o HSBC rebaixou a ARM Holdings PLC (NASDAQ: ARM) de ‘Hold’ para ‘Reduce’.

O novo preço-alvo para ARM é fixado em US$ 105, abaixo dos US$ 100 anteriores, em meio a preocupações com a alta avaliação da empresa e a desaceleração do mercado para smartphones Android.

Esse rebaixamento ocorre no momento em que a ARM se prepara para divulgar seu relatório de lucros do primeiro trimestre na quarta-feira, com as ações atualmente sendo negociadas a US$ 149.

Este preço indica uma desvantagem potencial de aproximadamente 30%, refletindo apreensões sobre a avaliação dos prémios da empresa, que é de 72 vezes os seus lucros fiscais de 2026.

Analistas permanecem otimistas em relação à ARM

Apesar da postura cautelosa do HSBC, outros analistas continuam otimistas quanto às perspectivas da ARM.

O Morgan Stanley atualizou recentemente as ações de ‘Equal-Weight’ para ‘Overweight’ e elevou o preço-alvo de $ 107 para US$ 190, concentrando-se no papel crescente da ARM em IA na vanguarda da tecnologia de rede.

A M Science destacou o ARM positivamente devido ao seu papel na alimentação das CPUs Amazon Graviton, fazendo com que as ações subissem 5% após esse reconhecimento.

Analistas do Bank of America também aumentaram recentemente o preço-alvo das ações, observando o potencial da ARM à medida que a tecnologia de IA permeia PCs e smartphones.

O BofA também observou a mudança para aplicações de IA no dispositivo como um motor de crescimento significativo, refletindo um sentimento otimista com um preço-alvo revisado de US$ 180, reconhecendo a posição estratégica da ARM no cenário em evolução de semicondutores.

Expectativas de lucros e fundamentos de negócios da ARM no primeiro trimestre

O consenso dos analistas antes do relatório de lucros fixa os ganhos GAAP do primeiro trimestre da ARM em US$ 0,17 por ação sobre receitas de US$ 906,5 milhões, em comparação com os ganhos GAAP do ano anterior de US$ 0,10 por ação sobre receitas de US$ 675 milhões.

A saúde empresarial fundamental da ARM permanece robusta. A maior parte da receita da ARM provém de licenciamento de propriedade intelectual para empresas de tecnologia de peso, com contribuições significativas de contratos em andamento com Apple, Nvidia e Qualcomm.

Fluxos de receitas significativos são esperados a partir de data centers de IA e soluções de computação de ponta, com a plataforma Neoverse da ARM preparada para capturar segmentos de mercado em crescimento.

A ARM detém aproximadamente US$ 3 bilhões em dinheiro e investimentos de curto prazo sem dívidas, o que a posiciona bem para investimentos agressivos em P&D e aquisições estratégicas. Apesar das excelentes margens brutas, as margens operacionais contraíram-se recentemente devido ao aumento dos gastos em I&D, destacando uma fase de reinvestimento visando avanços tecnológicos e expansão do mercado.

Avaliação atual da ARM

A avaliação atual da ARM apresenta um quadro complexo. O prémio das ações reflete o seu posicionamento estratégico em áreas de elevado crescimento, como a IA e as infraestruturas tecnológicas globais. Em comparação com os seus pares, o rácio P/L futuro da ARM excede significativamente as médias da indústria.

A relação preço/vendas da ARM também permanece elevada em relação aos concorrentes, indicando uma expectativa de mercado de crescimento contínuo de receitas elevadas e expansão em novos domínios tecnológicos.

Com os seus investimentos estratégicos e posicionamento de mercado, a ARM está preparada para validar a sua elevada valorização através do crescimento sustentado ou ajustar-se às expectativas mais moderadas do mercado.

À medida que nos baseamos nestas informações fundamentais, um exame mais detalhado da trajetória dos preços das ações da ARM através de análises técnicas esclarecerá ainda mais as direções potenciais para o desempenho das suas ações nos próximos trimestres.

Forte nos gráficos de longo prazo, fraco nos gráficos de curto prazo

A ARM fez uma excelente estreia na NYSE no ano passado, com as ações subindo mais de 30% em relação ao preço do IPO de US$ 51 poucos dias após o IPO. No entanto, entraram numa tendência descendente pouco depois, caindo abaixo do preço do IPO no final de outubro.

Gráfico ARM da TradingView

Essa tendência de baixa durou pouco tempo e as ações entraram em uma tendência de alta em novembro do ano passado, que dura até agora e mais do que triplicou desde então.

Apesar da recente retração, a ação passou de acima de US$ 170 para abaixo de US$ 150, ela continua a exibir uma dinâmica de alta nos gráficos de longo prazo. Assim, os investidores que estão otimistas com as ações podem considerar comprá-las abaixo de US$ 150 com um stop loss abaixo de sua média móvel de 100 dias.

Se o impulso de curto prazo voltar a ser de alta, poderemos que a ação atinja novos máximos em breve.

Uma vez que a ação está mostrando fraqueza nos gráficos de médio e curto prazo, os traders que estão pessimistas em relação às ações antes dos lucros do primeiro trimestre podem fazer uma aposta pessimista, mas devem evitar vender a descoberto diretamente nas ações. Em vez disso, eles podem comprar opções de venda de US$ 140 da ARM com vencimento em 2 de agosto abaixo de US$ 5.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.