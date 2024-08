O preço do composto (COMP) cai 6% após a aprovação da controversa proposta de governança

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O preço do composto (COMP) caiu cerca de 6%, sendo negociado a US$ 47,27 na segunda-feira.

O declínio ocorreu quando a comunidade reagiu às últimas notícias sobre a governança da organização autônoma descentralizada (DAO) por trás do protocolo de empréstimo.

O que aconteceu?

Detalhes em uma página do fórum da Compound Finance observam que um potencial “ataque de governança” ao protocolo foi aprovado.

A proposta 289, que busca colocar 5% dos tokens COMP no valor de cerca de US$ 24 milhões em um protocolo de rendimento chamado goldCOMP, foi aprovada apesar das preocupações de toda a comunidade.

Notavelmente, esta é a terceira proposta do grupo “Golden Boys” e seguiu-se a rejeições de propostas de governação semelhantes.

A primeira tentativa de aprovação da proposta foi em maio. No entanto, quando a comunidade rejeitou a proposta 118, os Golden Boys seguiram com a proposta 247, alegando que a alocação de tokens COMP para o cofre fará com que os detentores de tokens Compound Finance obtenham uma renda passiva.

Quando isso também fracassou, o grupo recorreu à última tentativa de ataque à governança por meio da proposta 289. Desta vez, a controversa proposta de alocar 499.000 COMP no valor de US$ 24 milhões foi aprovada, levantando ainda mais preocupações da comunidade.

É um ataque à governança?

Nos DAOs, um ataque à governação ocorre quando uma entidade controla poder de voto suficiente para influenciar os votos da governação a seu favor e, muitas vezes, para ganho pessoal.

De acordo com alguns membros da comunidade, Golden Boys e uma baleia chamada Humpy provavelmente pretendem desviar o COMP do DAO. No entanto, Humpy rejeitou tais alegações, observando o uso de uma “configuração de confiança”.

“’Roubar fundos’ é uma frase errada e enganosa, especialmente vinda do especialista em risco do composto. O investimento solicitado passa por um Trust Setup com um conjunto restrito de ações que não permitem roubo/desvio de fundos”, postou Humpy.

Apesar disso, a comunidade Compound irá agora considerar a proposta 290, que descreve uma restrição de governança com o Timelock Admin. Se for adoptado, haverá um atraso de dois dias para acções relacionadas com o goldCOMP, o que poderá dar à comunidade espaço para combater potenciais movimentos de má-fé.

Altcoins sobem enquanto Bitcoin mira US$ 70 mil

Embora o preço do token COMP esteja atualmente acima de US$ 48, ainda está mais de 4% no vermelho no período de 24 horas.

A luta do Compound ocorre no momento em que vários altcoins importantes refletem o forte aumento do Bitcoin na manhã de segunda-feira.

Enquanto o pregão asiático viu o BTC subir para acima de US$ 69.800, o Ethereum subiu acima de US$ 3.300 e Solana subiu para acima de US$ 193.

Enquanto isso, o Bitcoin Cash continuou seu pico à medida que os touros ultrapassaram os US$ 400, subindo mais de 14% para atingir máximos intradiários de US$ 452 no momento em que este artigo foi escrito.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.