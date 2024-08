SearchGPT da OpenAI preparado para desafiar o domínio do Google: os investidores deveriam se preocupar?

A OpenAI anunciou recentemente que lançará sua própria plataforma de busca chamada SearchGPT. A plataforma é semelhante à que o Google já oferece, mas vem com pequenas melhorias que podem ser prejudiciais aos negócios do Google.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A plataforma parece e funciona de forma semelhante ao ChatGPT. Conforme você faz uma pergunta, ele pesquisa informações na web e as apresenta a você. Você pode então interagir com o resultado da pesquisa para obter a resposta desejada.

A própria OpenAI afirma que seu produto resolve o problema de pesquisas ineficientes no Google.

Obter respostas na web pode exigir muito esforço, muitas vezes exigindo várias tentativas para obter resultados relevantes. Acreditamos que, ao aprimorar as capacidades de conversação de nossos modelos com informações em tempo real da web, encontrar o que você procura pode ser mais rápido e fácil. OpenAI

SearchGPT: um passo à frente do Google

Copy link to section

Para perceber por que o SearchGPT é uma ameaça para o Google, você precisa entender como ambos funcionam.

O Google, pelo menos por enquanto, lista todos os links relevantes em resposta às suas perguntas. No entanto, SearchGPT vai um passo além.

Primeiro, procura todas as informações relevantes em resposta à sua consulta. Uma vez encontrado, não apenas lista os resultados mais relevantes, mas também os explica.

A parte explicativa é importante porque é dada em resposta direta à sua consulta. Resumindo, SearchGPT fornece resultados relevantes ao responder sua pergunta. Com o Google, você mesmo precisa encontrar a resposta.

Além do mais, se você não entender a resposta a uma consulta ou se achar que pode adicionar mais contexto e obter melhores resultados, poderá começar a adicionar informações ou perguntas de acompanhamento.

Dessa forma, a pesquisa existente é otimizada, em vez de você ter que começar do zero.

Ainda não está claro se a nova plataforma enfrentará questões regulatórias. Aliás, a própria Google já terá estudado o SearchGPT para ver se consegue abrandar o progresso da plataforma.

Pode-se argumentar que, ao fornecer explicações junto com os resultados da pesquisa, a OpenAI está reduzindo o tráfego que, de outra forma, iria para o site que fornece as respostas relevantes.

Resumindo, como o usuário se beneficia de uma experiência de pesquisa aprimorada, sites, blogueiros e outros criadores de conteúdo que passam horas criando esse conteúdo não recebem nada em troca.

Os investidores deveriam ficar preocupados?

Copy link to section

A história está repleta de empresas que, antes gigantes insubstituíveis em seu nicho, foram completamente destruídas pelas tecnologias mais recentes. Não se pode esperar que o Google acabe como uma dessas empresas porque é muito mais do que apenas um mecanismo de busca.

No entanto, a pesquisa ainda é uma importante fonte de receita, com mais da metade de sua receita vindo diretamente da pesquisa do Google. Se essa receita diminuir, não acabará com a empresa, mas os investidores poderão ter um rude despertar. Seria, portanto, do seu interesse acompanhar de perto os desenvolvimentos do SearchGPT.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.