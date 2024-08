UltraTech Cement expande domínio com compra de participação de US$ 472 milhões na India Ciments em meio à consolidação da indústria

O maior fabricante de cimento da Índia, UltraTech Cement, anunciou um importante movimento estratégico que poderá remodelar a sua posição na indústria cimenteira indiana.

No domingo, a UltraTech revelou seus planos de adquirir uma participação acionária de 32,72% na India Cements dos promotores da empresa e seus associados por Rs 3.954 crores (US$ 472,38 milhões), ou Rs 390 por ação.

Esta aquisição segue uma compra anterior de aproximadamente 23% do capital da India Cements em junho por Rs 268 por ação, elevando a participação total da UltraTech na empresa para 56%.

Movimento do preço das ações da UltraTech

A UltraTech Cement fechou a Rs 11.873,80 na segunda-feira, marcando um aumento de 1,72% em seu preço. As ações da empresa exibiram um movimento positivo, refletindo o otimismo dos investidores e a dinâmica do mercado.

Nos últimos três meses, as ações proporcionaram um retorno de 19,07% aos investidores e, no último ano, o preço das ações subiu 43%.

Compra de ações garante presença no sul da Índia

A Emkay Global, em nota compartilhada com a Invezz, destacou que a aquisição é um movimento estratégico para aumentar a presença da UltraTech em Tamil Nadu, uma região conhecida por sua disponibilidade limitada de calcário.

“Assumindo uma utilização de 70/75% com EBITDA/t de Rs1.000/1.200 no EF26E/FY27E (a UltraTech tem um bom histórico de recuperação dos ativos adquiridos), a avaliação implícita é de 13,5x/10,5x EV/E, Desconto de 30-35% em relação ao valor negociado atualmente pela UltraTech”, disse o comunicado.

“Esses ativos provavelmente gerarão EBITDA de Rs10-13 bilhões no EF26/FY27E, o que seria de aproximadamente 5-6% de nossas estimativas atuais (atualmente não contabilizadas em nossas estimativas). Na aquisição da Kesoram/ICL e com base no on- Com as expansões em andamento, a capacidade de cimento cinza da UltraTech Índia provavelmente aumentará para 209 milhões de toneladas (contra 150 milhões de toneladas agora) até o ano fiscal de 2027 (~12% CAGR)”, afirmou.

A indústria cimenteira indiana está caminhando para a consolidação?

A indústria cimenteira indiana está a atravessar uma fase significativa de consolidação, impulsionada por fortes perspectivas de procura e um foco crescente na expansão da capacidade.

O Grupo Aditya Birla, empresa controladora da UltraTech, está em uma corrida competitiva com o Grupo Adani, que recentemente cresceu para se tornar o segundo maior player de cimento no mercado através da aquisição da Ambuja e da ACC Cement em 2022.

De acordo com um relatório de Maio da agência de classificação indiana ICRA, a consolidação no sector do cimento leva à redução de custos, a melhorias na eficiência operacional e ao acesso a capacidade pronta e a reservas de calcário.

As perspectivas do ICRA para o sector permanecem estáveis, com expectativas de um aumento de 9-10% nas receitas e uma melhoria nas margens operacionais em 80-100 pontos base em 2024-25.

A Emkay Global prevê que a participação de mercado dos cinco principais grupos de cimento aumentará de 40% no EF24 para cerca de 58% no EF27, com ganhos significativos para a UltraTech e o Grupo Adani.

A participação de mercado da UltraTech deverá aumentar de 11% no EF24 para 25% no EF27, alinhando-se com sua crescente participação de mercado de capacidade em outras regiões.

Embora a rentabilidade a curto prazo possa ser limitada devido ao aumento dos activos adquiridos que operam em níveis de utilização mais baixos, Emkay antecipa que a consolidação reforçará a disciplina de preços e melhorará a rentabilidade a longo prazo.

A consultoria mantém recomendação de COMPRA para as ações da UltraTech com preço-alvo de Rs 12.800 por ação, com base em um múltiplo EV/EBITDA de 20x.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.