USD/BRL: Padrão gráfico aponta para recuperação do real brasileiro

O real brasileiro apresenta uma forte tendência de queda em relação às principais moedas, como o dólar americano e o euro, à medida que os investidores se concentram na próxima decisão do banco central. A taxa de câmbio USD/BRL subiu nos últimos sete meses consecutivos e está sendo negociada em seu ponto mais alto desde 3 de janeiro.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Preços do milho e da soja

Copy link to section

O real brasileiro caiu devido à queda dos preços de algumas das suas principais exportações. O Teucrium Corn Fund (CORN), que acompanha o preço do milho, caiu 16% este ano e 26% nos últimos 12 meses.

Da mesma forma, o Fundo Teucrium Soja (SOYB) caiu 22% nos últimos 12 meses e está no seu ponto mais baixo desde janeiro de 2022.

Preços SOJA vs MILHO

Estas matérias-primas caíram devido aos fornecimentos superiores ao esperado em países-chave como a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos.

O mais recente relatório WASDE dos EUA mostrou que a produção dos EUA aumentará em 240 milhões de bushels este ano. O departamento espera que o preço agrícola médio recebido pelos produtores seja de US$ 4,30 por bushel, abaixo da estimativa anterior de US$ 4,40.

A soja está indo bem, com previsão de queda da produção em 15 milhões de bushels nos Estados Unidos. O USDA estima que o preço médio da soja será de US$ 11,10 nesta temporada, uma queda de 10 centavos.

O Brasil é afetado pelos baixos preços do milho e da soja, uma vez que estão entre os seus maiores geradores de divisas. O açúcar, outro produto de exportação importante, caiu mais de 33% em relação ao seu ponto mais alto em 2023.

Os seus preços baixos foram compensados pelos preços mais elevados da energia, uma vez que o Brent e o West Texas Intermediate (WTI) permaneceram acima dos 80 dólares durante a maior parte do ano.

Cortes do Banco Central do Brasil

Copy link to section

A taxa de câmbio USD/BRL também subiu devido à divergência contínua entre o Federal Reserve e o banco central brasileiro.

Nos Estados Unidos, a Reserva Federal manteve as taxas de juro inalteradas entre 5,25% e 5,50%, onde estão há meses. Esta visão aconteceu quando a inflação do país permaneceu teimosamente elevada e acima da meta do Fed de 2,0%.

No Brasil, porém, o banco central tem sido um pouco cauteloso desde o ano passado. Foi uma das primeiras moedas dos mercados emergentes a começar a cortar as taxas de juro em 2023. O seu primeiro corte aconteceu em junho, quando as taxas de juro se situavam em 13,75%. Desde então, elevou as taxas para 10,50%.

Esses cortes ocorreram quando a inflação caiu do máximo pós-pandemia de 12% para um mínimo de 3,16% em maio de 2023. Recentemente, porém, a inflação voltou a subir e ficou em 4,23%.

Portanto, os analistas esperam que o banco central deixe as taxas inalteradas em 10,5% ainda esta semana. Também indicará que as taxas permanecerão mais elevadas durante mais tempo para fazer face às tendências inflacionistas em curso.

Decisão sobre taxa do Federal Reserve adiante

Copy link to section

A próxima notícia importante sobre o USD/BRL a ser observada será a decisão da taxa de juros do Federal Reserve desta semana, agendada para quarta-feira.

Esta será uma reunião importante, uma vez que o Fed dará o tom sobre o que esperar ainda este ano. A maioria dos economistas espera que o Fed deixe as taxas de juros inalteradas entre 5,25% e 5,50% nesta reunião.

No entanto, o banco tem um incentivo para apontar cortes nas taxas ainda este ano, especialmente em Setembro. A inflação, especialmente a inflação subjacente, caiu acentuadamente nos últimos meses. Os dados básicos das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) caíram para 2,5% em junho deste ano.

Estes números aproximam-se da meta de 2,0% do Fed. Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho abrandou um pouco nas últimas semanas. A taxa de desemprego aumentou para 4,1%, o seu ponto mais alto desde 2021. O Bureau of Labor Statistics (BLS) publicará os dados mais recentes sobre folhas de pagamento não agrícolas (NFP) na sexta-feira.

Numa declaração recente, Jay Powell observou que o Fed estava agora concentrado principalmente no mercado de trabalho. Números adicionais mostraram que a economia estava a abrandar, como observou Alan Binder num artigo de opinião do WSJ.

Análise técnica USD/BRL

Copy link to section

Gráfico USD/BRL | fonte: TradingView

Passando para o gráfico diário, vemos que o dólar em relação ao real brasileiro tem estado em uma forte corrida de alta nos últimos meses. Subiu da baixa de julho de 4,69 para 5,66. Neste período, o par permaneceu acima do ponto de resistência chave em 5,50 e de todas as médias móveis.

No entanto, o par também formou um padrão gráfico perigoso conhecido como topo duplo em 5,7 e cujo decote está em 5,37. Na maioria dos casos, esse padrão é altamente pessimista. Portanto, o par USD/BRL provavelmente terá um rompimento de baixa, já que os vendedores visam o nível de suporte principal em 5,50.

No entanto, mais vantagens serão confirmadas se o par subir acima do ponto de resistência principal em 5,70. Se isso acontecer, subirá para o próximo ponto em 5,75.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.