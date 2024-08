A Nasdaq está testando um nível de suporte chave. Quais ações detêm a chave?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O Nasdaq 100 Futures atingiu um nível de suporte importante antes dos ganhos das Big Tech. Os comerciantes e investidores estarão atentos aos desenvolvimentos esta semana, à medida que algumas das maiores empresas de tecnologia do país anunciam os seus relatórios trimestrais.

Aqui está como as coisas estão atualmente no gráfico diário.

Como pode ser visto no gráfico, o preço está testando uma área de suporte chave pela terceira vez.

A linha de tendência já foi testada duas vezes em abril e maio e foi recuperada com sucesso.

O raio cai duas vezes

O que torna a queda do Nasdaq em abril interessante é que ocorreu numa semana em que muitos dos maiores constituintes do índice Nasdaq anunciaram os seus lucros. Pode-se concluir que o mercado continua testando as águas em busca de sinais de que a recuperação da IA está fracassando. Mas continua.

Duas conclusões podem ser tiradas desta ocorrência. Em primeiro lugar, se as empresas tecnológicas reportarem lucros fortes, isso estimulará uma nova recuperação.

Esses fortes ganhos só podem resultar do crescimento da infraestrutura de IA, por isso tudo se resume a uma aposta na IA.

Em segundo lugar, e este cenário é mais assustador, se os lucros decepcionarem, poderá desencadear uma venda que poderá varrer todos os ganhos dos últimos dois anos.

Não há como negar o facto de que a recuperação desde 2022 se deveu às ações dos “7 Magníficos”. E estas ações só conseguiram crescer graças à corrida ao desenvolvimento de tecnologias de IA.

Então, o que acontecerá se o crescimento da IA parar? Os demais setores assumirão o controle do índice?

Eles permaneceram relativamente estáveis nos últimos dois anos em comparação com a tecnologia. E é pouco provável que recuperem na sequência de ganhos desastrosos no sector da tecnologia. Isto poderia ser desastroso para o mercado de ações americano.

Quem detém a chave?

O fabricante de chips de IA, Taiwan Semiconductor, já confirmou que os gastos com IA estão aumentando.

Apesar disso, os estoques de chips sofreram uma forte surra no último mês. Os lucros pós-mercado da AMD hoje são, portanto, a chave, embora pequena, para ajudar o índice a ganhar algum apoio.

Depois, há a Microsoft, que também anuncia seus lucros ainda hoje. O fato de que se espera que a gigante da tecnologia anuncie um crescimento trimestral de receitas de 15% é, no mínimo, assustador.

O fracasso nessas metas provavelmente afetará o mercado, já que a Microsoft é o segundo maior constituinte do índice Nasdaq.

Falando em pesos pesados, a maior gigante do índice, a Apple Inc., também anuncia seu relatório de lucros na noite de quinta-feira, junto com a Amazon, o quarto maior constituinte em peso.

Escusado será dizer que os próximos dois dias não são para os tímidos. Os touros e os ursos lutarão nos próximos dois dias, e as repercussões dessa luta determinarão a trajetória do mercado nos próximos 3 meses, pelo menos.