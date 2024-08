As ações da ASML são uma compra após a atualização do Barclays e o novo preço-alvo de US$ 1.243?

ASML Holding NV (NASDAQ: ASML) recebeu recentemente um endosso significativo do Barclays, com uma atualização para Overweight de Equal Weight e um preço-alvo revisado de US$ 1.243, acima dos US$ 1.005.

Este aumento de 24% segue-se a um período desafiante para a ASML, marcado por uma queda de 20% face ao seu pico recente, no meio de uma turbulência mais ampla do mercado e de preocupações específicas sobre os riscos relacionados com a China e os retornos do investimento em IA.

Apesar destes obstáculos, o Barclays vê o recente declínio como um momento oportuno para investir naquela que considera uma das empresas da mais alta qualidade à escala global.

Insights do analista

O otimismo do Barclays decorre em parte das suas projeções de crescimento robusto para a ASML, esperando um crescimento de 27% em 2025 e 15% em 2026.

Esta perspetiva é alimentada pela procura antecipada de tecnologias avançadas de semicondutores, particularmente em IA, que se acredita atenuar a ciclicidade tradicionalmente observada na procura de tecnologia de ponta.

Simon Coles, do Barclays, destacou uma melhoria esperada nos pedidos de máquinas de litografia ultravioleta extrema (EUV) da ASML, apesar das notícias negativas iminentes da China, potencialmente impactando o setor de equipamentos de capital de semicondutores em todo o mundo.

Visão geral dos ganhos do segundo trimestre

O desempenho financeiro da ASML no segundo trimestre de 2024 apresentou resultados mistos. Embora as receitas da empresa tenham caído 9,5% em relação ao ano anterior, para 6,24 mil milhões de euros, as suas reservas líquidas aumentaram significativamente.

O total de reservas para o trimestre atingiu 5,57 mil milhões de euros, um aumento sequencial de 54%, com as reservas de máquinas EUV a representarem apenas 2,5 mil milhões de euros.

Dinâmica de mercado e impactos geopolíticos

O mercado mais amplo de semicondutores tem enfrentado uma volatilidade considerável, exacerbada pelas tensões geopolíticas e pelos controlos às exportações dos EUA, especialmente no que diz respeito à China.

A ASML, com uma parte significativa das suas vendas dependente da China (49% do total de vendas de sistemas no segundo trimestre), enfrenta riscos acrescidos decorrentes destas tensões.

As atuais incertezas comerciais entre os EUA e a China representam ameaças substanciais às operações da ASML, impactando potencialmente os futuros fluxos de receitas de um dos seus maiores mercados.

Saúde empresarial fundamental

Fundamentalmente, a ASML continua a demonstrar força através da sua liderança tecnológica em sistemas de litografia, cruciais para a fabricação dos semicondutores mais avançados.

A ênfase estratégica da empresa na tecnologia EUV e seu papel na condução da fabricação de semicondutores de próxima geração a posicionam bem na indústria.

Olhando para o futuro, a ASML previu vendas no terceiro trimestre entre 6,7 mil milhões de euros e 7,3 mil milhões de euros, reflectindo um optimismo cauteloso face às incertezas do mercado.

A empresa espera vendas líquidas totais semelhantes para 2024 em comparação com o ano anterior, mas com uma margem bruta ligeiramente inferior.

À medida que deixamos de examinar os fundamentos, a posição de mercado e o desempenho financeiro recente da ASML, torna-se evidente que, embora a empresa enfrente desafios notáveis, particularmente de riscos geopolíticos e dinâmicas de mercado, os pontos fortes do seu negócio principal e as perspectivas de crescimento permanecem sólidos.

Agora, vamos nos aprofundar na análise técnica para discernir melhor a trajetória dos preços das ações da ASML e avaliar se as condições atuais do mercado realmente justificam uma atualização otimista da classificação de compra após o Barclays.

A tendência de alta de longo prazo permanece intacta

Embora as ações da ASML tenham caído mais de 20% em relação ao pico atingido no início deste mês, continuam a manter uma tendência de alta de longo prazo, como pode ser visto nos gráficos. A ação mais do que dobrou em relação aos mínimos de outubro de 2022 de US$ 364 e recentemente encontrou novamente suporte próximo ao seu suporte de médio prazo em US$ 850.

Gráfico ASML por TradingView

Tendo isso em mente, os traders otimistas de curto prazo podem iniciar novas posições longas nos níveis atuais com um stop loss próximo a US$ 848. Os investidores que continuarem otimistas com as ações devem manter um stop loss mais amplo no suporte de longo prazo perto de US$ 696.

Os comerciantes que estão pessimistas em relação às ações devem evitar operar a descoberto nas ações nos níveis atuais. Novas posições vendidas só devem ser consideradas se a ação fechar diariamente abaixo de US$ 850.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.