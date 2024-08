Bill Ackman visa US$ 2 bilhões no IPO da Pershing Square, reduzindo a meta inicial de US$ 25 bilhões

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O novo empreendimento do bilionário gestor de fundos de hedge Bill Ackman, Pershing Square USA, tem como objetivo levantar até US$ 2 bilhões em sua próxima oferta pública inicial (IPO).

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Isto marca uma redução significativa em relação à meta original de 25 mil milhões de dólares do fundo, o que o teria posicionado como um dos maiores IPOs da história.

A meta revista reflecte uma oferta mais modesta mas ainda substancial, sublinhando uma mudança estratégica devido à estrutura única do fundo fechado, que tradicionalmente atrai menos entusiasmo dos investidores.

Originalmente, Ackman imaginou a Pershing Square USA como uma virada de jogo no cenário de IPO, com projeções de arrecadar até US$ 25 bilhões.

No entanto, reconhecendo os desafios associados à estrutura fechada do fundo, que limita a liquidez dos investidores, Ackman recalibrou as suas expectativas.

O novo plano envolve a venda de até 40 milhões de ações a US$ 50 cada, com o aumento total previsto agora entre US$ 2,5 bilhões e US$ 4 bilhões.

Embora este ajuste traga o IPO de volta a uma escala mais administrável, continua a ser uma das ofertas mais notáveis do ano.

Interesse e preocupações dos investidores

Copy link to section

A Bolsa de Valores de Nova York anunciou um adiamento na estreia do fundo, embora os motivos para esse adiamento não tenham sido especificados.

Apesar disso, o interesse de investidores proeminentes continua forte.

Entidades notáveis como o Baupost Group, Putnam e o Teachers Retirement System of Texas já fizeram encomendas substanciais para o IPO, reflectindo a confiança na reputação de Ackman e no potencial do fundo.

Na sua carta aos acionistas, Ackman reconheceu a sensibilidade em torno da dimensão do IPO e expressou um otimismo cauteloso sobre a meta revista.

Estrutura e foco do fundo

Copy link to section

A estrutura de fundos fechados, embora apoie estratégias de investimento a longo prazo, limita a liquidez, uma vez que os investidores só podem sair vendendo as suas participações a terceiros.

Este aspecto do fundo tem gerado algumas preocupações dos investidores, particularmente no que diz respeito à velocidade de aplicação do capital e à gestão dos investimentos.

Desde a sua criação, a Pershing Square Holdings, o fundo de Ackman que fornece capital permanente há uma década, proporcionou um retorno de 6,4%.

Nos últimos 20 anos, o fundo de cobertura de Ackman alcançou um retorno médio anual de 16,5%, superando o S&P 500 em 9,3 pontos percentuais por ano.

Se a Pershing Square USA existisse na sua forma atual, teria retornado 19,4% ao ano, com um retorno de 31% nos últimos 6,5 anos, de acordo com os materiais promocionais de Ackman.

A Pershing Square USA planeja concentrar investimentos em 12 a 15 empresas de grande capitalização, com grau de investimento e com fluxo de caixa positivo na América do Norte.

Esta estratégia está alinhada com a abordagem estabelecida de Ackman de fazer investimentos concentrados e de alto risco. O fundo pretende ser listado na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “PSUS”.

A personalidade pública e a influência de Ackman, particularmente através da plataforma de redes sociais X (anteriormente Twitter), reforçaram os seus esforços para atrair investidores de retalho.

A sua recente campanha de grande visibilidade contra a Universidade de Harvard sobre vários assuntos demonstrou a sua vontade de alavancar a sua plataforma para um impacto mais amplo.

No entanto, apesar do seu amplo alcance e dos méritos estratégicos do fundo, persistem preocupações sobre a estrutura fechada e a abordagem de investimento entre os potenciais investidores.

À medida que o IPO avança, a capacidade de Ackman para responder a estas preocupações será crucial para determinar o seu sucesso final.