Crypto.com garante grande parceria com ADCC para o 2024 Submission Fighting World Championship

Crypto.com, uma plataforma líder de negociação de criptomoedas, garantiu uma parceria exclusiva com o Abu Dhabi Combat Club (ADCC) para o 2024 Submission Fighting World Championship, que acontecerá de 17 a 18 de agosto em Las Vegas, Nevada.

https://t.co/vCNztATkNg is proud to partner with Abu Dhabi Combat Club for the bi-annual ADCC Submission Fighting World Championship 2024.



Find out more about the newest member of our world-class partner 👇 https://t.co/N39BdGY0Fv pic.twitter.com/EnQ4LaH6mU — Crypto.com (@cryptocom) July 30, 2024

O ADCC Submission Fighting World Championship é conhecido como um dos principais eventos de grappling do mundo. Realizado a cada dois anos desde a sua criação em 1998, o campeonato atrai os melhores talentos de todo o mundo e é celebrado pelo seu alto valor de produção e pelo seu grande e dedicado público.

Como parte do acordo, a Crypto.com terá destaque em toda a cobertura multimídia e materiais promocionais do ADCC. O logotipo da empresa será exibido na tela de combate e no pódio do vencedor, garantindo uma exposição substancial da marca durante todo o evento.

Mo Jassim, organizador principal do ADCC, manifestou entusiasmo com a parceria, salientando que representa um “alinhamento perfeito” de duas entidades em crescimento.

“À medida que a criptomoeda e o ADCC se tornam mais populares, esta parceria é uma excelente oportunidade para elevar ambas as marcas com públicos altamente engajados”, afirmou Jassim.

Crypto.com promovendo aceitação de criptografia

O CEO da Crypto.com, Kris Marszalek, ecoou esse sentimento, traçando paralelos entre a dedicação dos atletas do ADCC e o próprio espírito da empresa. “O ADCC é o evento de luta livre mais difícil do mundo. O nível de comprometimento necessário para alcançar o auge deste esporte é semelhante ao impulso incansável que cultivamos na Crypto.com. Estamos orgulhosos de apoiar o ADCC e os atletas que competem este ano, ” Marszalek comentou.

Bitcoin was on the Las Vegas sphere last night!pic.twitter.com/MuMQTilTka — Crypto Tea (@CryptoTea_) July 23, 2024

Além do próximo patrocínio do campeonato ADCC, a Crypto.com tem promovido ativamente a conscientização e aceitação das criptomoedas.

A empresa recentemente ganhou as manchetes com um anúncio proeminente de Bitcoin exibido no Las Vegas Sphere, um movimento que gerou entusiasmo significativo entre turistas e entusiastas da criptografia.

A parceria com a ADCC e o recente anúncio de alto perfil do Bitcoin fazem parte da estratégia mais ampla da Crypto.com para aumentar sua visibilidade e impulsionar o crescimento no competitivo mercado de criptografia.

À medida que o Campeonato Mundial de Submission Fighting 2024 do ADCC se aproxima, todos os olhos estarão voltados para Las Vegas, onde o envolvimento da Crypto.com promete aumentar o prestígio do evento e oferecer novas oportunidades para as comunidades de criptomoedas e esportivas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.