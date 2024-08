Hedera (HBAR) caiu 10%, apesar das recentes parcerias entre Blade Wallet e Karate Combat

O token Hedera (HBAR) sofreu um declínio de 10,5% nas últimas duas semanas, apesar das integrações significativas com Blade Wallet e Karate Combat alguns dias atrás.

Embora as integrações tenham trazido uma atenção substancial para a rede, conquistando 400.000 novas contas em apenas uma semana, o mercado não refletiu estas mudanças positivas no preço do HBAR.

Neste artigo, analisamos a ação do preço do HBAR e os níveis de preços cruciais a serem monitorados à medida que a Hedera Hashgraph observa um aumento em novas contas.

Integração da Blade Wallet e lançamento do token Karate Combat na Hedera

A Hedera Hashgraph Network teve um aumento notável na atividade, em grande parte devido às suas parcerias estratégicas com Blade Wallet e Karate Combat.

Blade Wallet, uma carteira Web3 de autocustódia, foi integrada à Hedera por meio de sua solução Whitelabel há uma semana, para simplificar o processo de lançamento de carteiras e aplicativos com custos indiretos mínimos.

Esta integração, liderada pela Fundação HBAR, teve como objetivo tornar as atividades da Web3 mais acessíveis e rentáveis.

Aproveitando a solução de marca branca Blade Wallet, Karate Combat, uma plataforma de entretenimento esportivo, está aproveitando a solução Distributed Ledger Technology (DLT) escalonável, econômica e ecologicamente correta da Hedera para desenvolver um dos produtos voltados para o consumidor mais suaves e mais adotados no mercado. Rede Hedera.

Ao emitir seu Karate Token no Ethereum e no Hedera por meio do Hedera Token Service (HTS), o Karate Combat aumentou o envolvimento do usuário, levando à criação de mais de 400.000 novas contas Hedera em uma semana.

Por um instante, apenas o evento KC47 “Up Only Gaming” do Karate Combat contou com a participação de aproximadamente 120.000 contas Hedera exclusivas, destacando a crescente popularidade da plataforma.

Leveraging the Blade Wallet white-label solution, @KarateCombat has developed one of the smoothest and most adopted consumer-facing products on the #Hedera network.



Ação do preço da Hedera Network (HBAR)

Apesar do impacto positivo destas integrações, o preço do HBAR enfrentou desafios significativos. O HBAR estava sendo negociado a cerca de US$ 0,0677 no momento em que este artigo foi escrito, refletindo um declínio acentuado em relação ao seu máximo anual de US$ 0,1308 no início do ano.

Notavelmente, o HBAR experimentou uma tendência de alta consistente depois de ultrapassar a EMA de 200 dias em outubro de 2023, marcando mínimos e máximos mais elevados, e crescendo mais de 164% nos cinco meses seguintes.

No entanto, depois de perder o nível de resistência crucial de US$ 0,09, o HBAR entrou em forte tendência de baixa, caindo mais de 25%.

Esta tendência de baixa levou a uma queda abaixo da EMA de 200 dias, formando um canal descendente.

O recente ressurgimento das compras do nível de suporte de US$ 0,06 ajudou os compradores a quebrar a seqüência de velas vermelhas, resultando em uma alta de 20% em quatro dias. No entanto, a EMA de 50 dias continua a ser um obstáculo significativo.

Níveis de preços a serem observados para Hedera (HBAR)

À medida que o HBAR navega pela dinâmica atual do mercado, é crucial observar vários níveis de preços. A recente reversão do nível de suporte de US$ 0,06 preparou o terreno para uma potencial recuperação de alta, desde que os touros consigam manter o ímpeto.

Um rompimento acima do canal descendente pode levar a uma recuperação no curto prazo, com os compradores pretendendo testar o nível de US$ 0,088 próximo à EMA de 200 dias.

Por outro lado, um declínio abaixo do suporte de US$ 0,06 poderia atrasar significativamente os esforços de recuperação, com o próximo nível de suporte em US$ 0,05.

Os indicadores técnicos apresentam sinais mistos. O Awesome Oscillator mostra uma potencial tendência de alta com picos duplos, enquanto o RSI permanece abaixo de 50, indicando uma falta de confirmação de alta.

A relação Long/Short de 24 horas de 0,8515 sugere uma proporção maior de posições curtas, mas a relação Long/Short HBAR/USDT na Binance mostra uma vantagem de alta em 2,1.

Além disso, a forte correlação do HBAR com o Bitcoin significa que os movimentos do Bitcoin serão cruciais para a tendência do HBAR.

Os investidores devem ficar atentos aos principais níveis de suporte e resistência e às tendências mais amplas do mercado para avaliar a trajetória futura do token.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.