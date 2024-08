Hive Digital Technologies planeja se mudar para o Paraguai pouco faz para aumentar o preço do token HIVE

Nas últimas semanas, o token HIVE experimentou uma volatilidade notável. Na última atualização, o HIVE está sendo negociado a US$ 0,2224, marcando um declínio de 2,03% nas últimas 24 horas e uma queda significativa de 41,1% no ano passado.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Apesar das flutuações recentes, o valor de mercado é de US$ 111.370.448 e o volume de negociação em 24 horas é de US$ 3.246.329.

A atual recessão do token HIVE destaca uma tendência mais ampla de incerteza em torno do valor do token HIVE, mesmo quando a Hive Digital Technologies embarca em planos de expansão significativos.

Hive Digital Technologies revelou planos de mudança para o Paraguai

Copy link to section

A Hive Digital Technologies, uma importante empresa de mineração de Bitcoin verde, revelou recentemente sua intenção de estabelecer uma operação substancial de mineração de Bitcoin de 100 MW no Paraguai.

"We are thrilled to announce our plan for a 100 MW project in Paraguay, utilizing green and clean energy sourced from the Itaipu hydroelectric dam," says Frank Holmes, HIVE’s Executive Chairman. "This potential opportunity is expected to add up to an additional 6.5 Exahash per… pic.twitter.com/ZqSl8WvAWq — HIVE Digital Technologies (@HIVEDigitalTech) July 22, 2024

A decisão segue-se a uma série de reuniões de alto nível com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, e os seus principais membros do gabinete.

A medida visa aproveitar os abundantes recursos de energia limpa do Paraguai, especificamente da barragem hidroeléctrica de Itaipu, para aumentar a capacidade mineira e a pegada operacional da Hive.

Espera-se que a nova instalação dobre a taxa de hash total do Hive para 12,1 Exahash por segundo (EH/s), representando um aumento notável de 6,5 EH/s.

Paraguai está enfrentando aumento significativo de tarifas de energia

Copy link to section

Os ambiciosos planos da Hive surgem num momento em que o Paraguai enfrenta um aumento de 14% nas taxas de energia para mineradores de criptomoedas, a partir de agosto.

Este aumento tarifário, decretado pela Administração Nacional de Eletricidade (ANDE), levantou preocupações entre os mineradores de criptomoedas sobre a sustentabilidade de suas operações.

Apesar destes desafios, a Hive Digital Technologies permanece otimista sobre os benefícios potenciais da sua expansão paraguaia. A empresa projeta que este novo local poderá gerar cerca de US$ 100 milhões para a concessionária de serviços públicos do Paraguai nos próximos três anos.

O Presidente Executivo da Hive, Frank Holmes, vê este desenvolvimento como um marco significativo na estratégia de diversificação da empresa e nos esforços de expansão global.

O preço do token HIVE mostra pouca reação às notícias

Copy link to section

No entanto, o anúncio da Hive ainda não se traduziu numa mudança positiva no preço do token HIVE. As actuais condições de mercado e o iminente aumento das tarifas podem ser factores que contribuem para a falta de resposta imediata do mercado.

Embora a Hive Digital Technologies esteja adquirindo Bitmain S21 Pro Antminers adicionais para melhorar sua eficiência de mineração, a reação do mercado mais amplo a esses desenvolvimentos permanece silenciosa.

A situação ressalta um momento crítico para a Hive Digital Technologies. Por um lado, a expansão para o Paraguai está alinhada com a estratégia da empresa de capitalizar energia limpa e escalar as suas operações.

Por outro lado, o potencial impacto financeiro do aumento dos custos de energia e o sentimento mais amplo do mercado em relação ao token HIVE colocam desafios significativos.

À medida que a Hive Digital Technologies avança com os seus planos, o impacto no valor do token HIVE provavelmente dependerá da eficácia com que a empresa supera estes obstáculos e aproveita as suas novas capacidades operacionais para gerar valor a longo prazo.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.