Meta pagará US$ 1,4 bilhão para resolver processo no Texas sobre uso indevido de dados de reconhecimento facial

Numa decisão histórica, a Meta Platforms, empresa-mãe do Facebook, concordou em pagar 1,4 mil milhões de dólares para resolver um processo movido pelo estado do Texas sobre a utilização não autorizada de dados biométricos.

Este acordo, aprovado por um tribunal distrital do estado do Texas, no condado de Harrison, é o maior já obtido em uma ação legal de um único estado.

A Meta desembolsará o valor do acordo em cinco anos.

“Depois de buscar vigorosamente justiça para nossos cidadãos cujos direitos de privacidade foram violados pelo uso do software de reconhecimento facial pela Meta, tenho orgulho de anunciar que alcançamos o maior acordo já obtido em uma ação movida por um único estado”, disse o procurador-geral do Texas. Ken Paxton.

“Este acordo histórico demonstra o nosso compromisso de enfrentar as maiores empresas de tecnologia do mundo e responsabilizá-las por infringirem a lei e violarem os direitos de privacidade dos texanos. Qualquer abuso dos dados confidenciais dos texanos será enfrentado com toda a força da lei.”

Paxton construiu uma reputação por desafiar a Big Tech em defesa dos direitos dos texanos e também abriu três ações judiciais contra o Google por violações semelhantes.

Um porta-voz da Meta expressou satisfação com a resolução, afirmando: “Temos o prazer de resolver este assunto e esperamos explorar oportunidades futuras para aprofundar nossos investimentos comerciais no Texas, incluindo centros de dados potencialmente em desenvolvimento”.

O valor do acordo é mais que o dobro do que a Meta pagou para resolver uma ação coletiva semelhante em Illinois em 2021.

O Facebook analisou rostos em fotos, incluindo aqueles de não usuários do Facebook

A ação, movida por Paxton em fevereiro de 2022, acusou o Facebook de usar ilegalmente os dados de reconhecimento facial de milhões de residentes do Texas por meio de sua extinta ferramenta de marcação de fotos, “Tag Suggestions”. Introduzido em 2011, esse recurso analisava rostos em fotos, inclusive de não usuários do Facebook, e recomendava tags para pessoas identificadas pela ferramenta.

Paxton afirmou: “Meta ativou automaticamente esse recurso para todos os texanos sem explicar como o recurso funcionava. Sem o conhecimento da maioria dos texanos, por mais de uma década, Meta executou software de reconhecimento facial em praticamente todos os rostos contidos nas fotografias enviadas ao Facebook, capturando registros da geometria facial das pessoas retratadas, Meta fez isso apesar de saber que a CUBI proíbe as empresas de capturar identificadores biométricos de texanos.”

Meses antes de o processo ser aberto, o Facebook interrompeu o recurso depois de resolver outra ação coletiva em Illinois por US$ 650 milhões.

Naquela época, o Facebook também se comprometeu a excluir os dados coletados de pelo menos 600 milhões de usuários que fizeram parte do programa.

O processo do Texas foi o primeiro grande caso movido sob a Lei de Captura ou Uso de Identificador Biométrico (CUBI) do estado, aprovada em 2009.

O acordo substancial estabelece um precedente para futuras acções legais nesta área, reflectindo a gravidade das violações e a determinação do Estado em proteger os direitos de privacidade dos seus residentes.

Google enfrenta desafios legais semelhantes

Embora a Meta tenha resolvido seu processo, o Google continua enfrentando batalhas legais.

Em outubro de 2022, Paxton entrou com uma ação judicial contra o Google, acusando a empresa de coletar milhões de identificadores biométricos, incluindo impressões de voz e registros de geometria facial, de texanos por meio de produtos como Google Fotos, Google Assistant e Nest Hub Max.

Além disso, Paxton processou o Google em janeiro de 2022 por supostamente enganar os consumidores do Texas ao rastrear seus dados de localização pessoal, apesar dos usuários acreditarem que haviam desativado esse recurso.

O processo argumenta que o Google usou os dados coletados de forma enganosa para divulgar anúncios, obtendo enormes lucros.

À medida que o panorama jurídico em torno da privacidade dos dados biométricos continua a evoluir, estes casos destacam a importância crescente de medidas rigorosas de proteção de dados e da responsabilização dos gigantes da tecnologia na salvaguarda das informações dos utilizadores.