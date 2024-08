Os investidores da AMD antecipam atualizações importantes na nova linha de GPU antes dos lucros do segundo trimestre

Enquanto a Advanced Micro Devices Inc. (AMD) se prepara para anunciar seus lucros do segundo trimestre após o fechamento do mercado hoje, os analistas projetam uma receita trimestral de US$ 5,74 bilhões.

Este crescimento é em grande parte atribuído ao forte desempenho da empresa no mercado de chips de IA e no segmento de data centers.

No entanto, os investidores estão particularmente focados nas atualizações relativas à nova linha de GPUs da AMD.

Destaque para a nova linha de GPUs da AMD

Embora o crescimento da AMD abranja vários segmentos de negócios, a divisão de infraestrutura de IA está captando um interesse significativo dos investidores.

A série MI300X, utilizada por grandes corporações como Microsoft, Meta e Oracle para treinamento de IA, atraiu atenção apesar de não ser tão amplamente reconhecida como o H100 da Nvidia.

As GPUs da AMD oferecem um custo total de propriedade mais baixo, tornando-as uma opção atraente para empresas que buscam cortar custos sem comprometer o poder computacional.

Juntamente com os processadores EPYC, a AMD afirma que suas soluções podem reduzir os gastos com IA em cerca de 45%, ao mesmo tempo que oferecem desempenho computacional equivalente às principais alternativas.

Olhando para o futuro, a AMD planeja continuar expandindo sua linha de GPUs com o MI325 e MI350 nos próximos dois anos, e espera-se que o MI350 concorra diretamente com o Blackwell 200 da Nvidia. Naturalmente, os investidores estão ansiosos para saber se a empresa está no caminho certo para estes lançamentos.

A empresa também está desenvolvendo o MI400 para lançamento em 2026, indicando uma estratégia com visão de futuro que tranquiliza os investidores sobre os planos de longo prazo da AMD.

A volatilidade do mercado apresenta oportunidade de compra?

A recente volatilidade do mercado e a queda nas ações de tecnologia posicionaram a AMD a um preço atraente.

Os analistas do Barclays observam que a AMD refez todos os seus ganhos de desempenho no ano, com as ações caindo 38% em relação às altas recentes. Esta correção, argumentam eles, pode representar um excelente ponto de entrada para os investidores.

“A AMD superou todos os ganhos de desempenho no ano, à medida que os investidores parecem ser mais seletivos com as exposições à IA e se alinharem com nomes mais cíclicos/SMID”, observaram os analistas do Barclays. Eles acreditam que a correção se estendeu demais, tornando a ação uma compra atraente.

“Se você tivesse nos dito em dezembro passado que a AMD tinha mais de US$ 4 bilhões em caixa, teríamos ficado chocados”, disseram analistas do Barclays, referindo-se à receita da linha de GPUs MI300.

Apesar das restrições da cadeia de abastecimento, esta série deverá gerar quase 5 mil milhões de dólares para o ano. Olhando para o futuro, espera-se que a mesma linha de GPUs gere US$ 9 bilhões em receitas até 2025. No entanto, são as próximas linhas de GPU que provavelmente impulsionarão mais ganhos no preço das ações nos próximos meses.

Os investidores podem se confortar com a sólida base de receita fornecida pelas GPUs MI300 da AMD, reforçada pelo potencial do MI325 e do MI350. Estes desenvolvimentos sugerem um futuro promissor para as ações da AMD, especialmente no seu preço atual.

Enquanto a AMD se prepara para divulgar seus lucros do segundo trimestre, todos os olhos estarão voltados para os insights da administração em relação à nova linha de GPU e à estratégia da empresa para capitalizar no crescente mercado de IA.

A expectativa em torno dessas atualizações ressalta a importância dos esforços inovadores e do planejamento estratégico da AMD para manter sua vantagem competitiva.

