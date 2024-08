Sprouts Farmers Market salta 15% nos resultados e atualizações do segundo trimestre: você deve comprar?

(NASDAQ: SFM) viu suas ações saltarem 15% hoje, impulsionadas por resultados estelares do segundo trimestre e uma série de atualizações de analistas.

Em 30 de julho, o Wells Fargo elevou as ações da SFM de Underweight para Equal Weight, ao mesmo tempo que aumentou o preço-alvo de US$ 62 para US$ 90.

Esta atualização reflete uma reavaliação significativa da posição de mercado e do potencial futuro da Sprouts, impulsionada pelo que o Wells Fargo chamou de “a melhor evidência até agora” da recuperação da empresa.

Da mesma forma, a BMO Capital Markets reviu drasticamente as suas perspectivas, atualizando o SFM de Underperform para Market Perform e mais do que duplicando o preço-alvo de 40 dólares para 102 dólares.

Os analistas da BMO destacaram as fortes vendas nas mesmas lojas e a resiliência da empresa contra as pressões competitivas como principais impulsionadores da sua posição atualizada.

Somando-se a esta perspectiva positiva, o Deutsche Bank aumentou o seu preço-alvo em 17%, para US$ 89, enquanto o Bank of America Securities ajustou o seu objetivo em alta em 19%, para US$ 100.

Essas revisões foram motivadas pela superação das expectativas da Sprouts no segundo trimestre, estabelecendo novos padrões para a saúde financeira da empresa e desempenho de mercado.

Visão geral dos ganhos do segundo trimestre

O Sprouts Farmers Market divulgou ontem seus resultados do segundo trimestre, superando as expectativas de Wall Street em várias frentes. A empresa divulgou um lucro por ação não-GAAP de US$ 0,94, que superou a estimativa de consenso em US$ 0,16.

A receita total do trimestre atingiu US$ 1,89 bilhão, marcando um aumento de 11,8% ano a ano e superando as previsões em US$ 60 milhões.

Um destaque significativo do relatório de lucros foi o crescimento das vendas em lojas comparáveis de 6,7%, bem acima das projeções anteriores da empresa de 3% a 4%.

Saúde financeira e projeções futuras

Os resultados robustos do segundo trimestre levaram a Sprouts a aumentar sua orientação para o ano fiscal de 2024, agora esperando um crescimento de vendas líquidas entre 9% a 10% e um crescimento comparável de vendas em lojas de 4% a 5%.

O EBIT ajustado está previsto entre US$ 445 milhões e US$ 455 milhões, com EPS ajustado previsto entre US$ 3,29 e US$ 3,37.

Estas projeções representam uma revisão ascendente significativa em relação às previsões anteriores, sugerindo confiança no crescimento sustentado e na rentabilidade.

Além disso, a Sprouts encerrou o trimestre com um balanço sólido, incluindo US$ 177 milhões em dinheiro e equivalentes de caixa e um saldo zero em sua linha de crédito rotativo de US$ 700 milhões, após um pagamento voluntário de US$ 125 milhões.



Esta disciplina financeira é ainda evidenciada pela gestão pró-activa da estrutura de capital da empresa, incluindo um novo programa de recompra de acções no valor de 600 milhões de dólares, que sublinha o seu compromisso com o valor para os accionistas.

Iniciativas estratégicas e planos de expansão

Apoiando o sucesso financeiro da Sprouts estão iniciativas estratégicas que visam expandir sua presença no mercado e aumentar a eficiência operacional.

A empresa continuou sua agressiva expansão de lojas, com planos de abrir aproximadamente 35 novas lojas em 2024.

Esta expansão é apoiada por uma rede de centros de distribuição de frescos, que visam manter a elevada qualidade e disponibilidade dos produtos, o que é crucial para sustentar o crescimento em mercados competitivos.

À medida que fazemos a transição de uma análise fundamental dos triunfos recentes e do potencial futuro do Sprouts Farmers Market, é crucial nos aprofundarmos agora no que os gráficos técnicos sugerem sobre a trajetória futura dos preços das ações.

Esta análise ajudar-nos-á a compreender se o actual entusiasmo do mercado é apenas o início de uma tendência ascendente a longo prazo ou se a cautela deverá moderar as expectativas dos investidores.

Comprar em retração?

O estoque da Sprouts passou por uma jornada sem precedentes, especialmente para um estoque de varejo, desde outubro de 2022, tendo quadruplicado de preço desde então. A ação está exibindo um tremendo impulso de alta ao longo dos prazos.

Gráfico SFM por TradingView

No entanto, apesar disso, os investidores otimistas quanto às perspectivas da empresa devem evitar comprar as ações após a alta de hoje.

O ideal é que eles esperem que a ação retroceda um pouco e comprem-na perto dos níveis de US$ 90. O nível de US$ 83,4, que anteriormente atuava como resistência, agora atuará como suporte para a ação.

Considerando a forte dinâmica de alta, os traders que têm uma visão de baixa das ações devem abster-se completamente de operar a descoberto nos níveis atuais.

A menos que a ação feche abaixo de US$ 83,4, qualquer retração será considerada uma oportunidade de compra pelos touros.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.