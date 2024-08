Boeing nomeia veterano aeroespacial Kelly Ortberg como novo CEO

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A Boeing anunciou a nomeação de Kelly Ortberg como seu novo presidente-executivo, incumbindo o ex-líder do fornecedor aeroespacial Rockwell Collins de conduzir a fabricante de aviões por um dos períodos mais desafiadores de sua história.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Ortberg, 64 anos, sucederá Dave Calhoun, que lidera a Boeing desde 2020 e anunciou anteriormente sua intenção de deixar o cargo até o final do ano.

Ex-Rockwell Collins assumirá o comando em 8 de agosto

Copy link to section

A decisão de trazer Ortberg, a partir de 8 de agosto, foi liderada pelo presidente do conselho da Boeing, Steven Mollenkopf.

Mollenkopf enfatizou a vasta experiência e respeito de Ortberg na indústria aeroespacial, destacando sua reputação por formar equipes fortes e gerenciar operações complexas de engenharia e fabricação.

“Kelly tem as habilidades e a experiência certas para liderar a Boeing em seu próximo capítulo”, afirmou Mollenkopf em carta aos funcionários, sinalizando um pivô estratégico à medida que a empresa busca estabilidade e crescimento renovado.

Um cenário desafiador para uma nova liderança

Copy link to section

A nomeação de Ortberg ocorre num momento crítico para a Boeing.

A empresa tem enfrentado desafios significativos desde janeiro, quando um painel de porta se soltou de um 737 Max durante um voo comercial.

Embora o incidente não tenha resultado em mortes, feriu vários passageiros e reavivou memórias dos dois acidentes fatais em 2018 e 2019 envolvendo o 737 Max.

Esses acidentes levaram a um encalhe prolongado da aeronave, a um amplo escrutínio regulatório e a perdas financeiras substanciais para a Boeing.

Em seus comentários iniciais, Ortberg expressou honra e humildade por ingressar na Boeing, reconhecendo o trabalho substancial que temos pela frente.

Há muito trabalho a ser feito e estou ansioso para começar.

Antecedentes e experiência de Ortberg

Copy link to section

Kelly Ortberg traz consigo uma vasta experiência adquirida na Rockwell Collins, onde atuou como CEO por cinco anos.

Durante a sua liderança, Ortberg desempenhou um papel fundamental na fusão de 2017 com a United Technologies, uma consolidação significativa na indústria aeroespacial que ressaltou a sua capacidade de gerir operações em grande escala e parcerias estratégicas.

Sua experiência na fabricação de equipamentos de cabine e integração de sistemas complexos o posiciona bem para enfrentar os desafios multifacetados da Boeing.

Prioridades imediatas e expectativas do setor

Copy link to section

À medida que Ortberg assume a sua nova função, as prioridades imediatas provavelmente incluirão restaurar a confiança na segurança das aeronaves da Boeing, fortalecer as relações com reguladores e companhias aéreas e estabilizar o desempenho financeiro da empresa.

Os incidentes do 737 Max deixaram um impacto duradouro na reputação e na posição de mercado da Boeing, necessitando de uma abordagem robusta e transparente à gestão de crises e à excelência operacional.

Os analistas da indústria estarão observando atentamente para ver como Ortberg aproveita sua experiência para impulsionar a recuperação da Boeing.

Sua experiência com a Rockwell Collins sugere um foco na inovação e na eficiência, o que pode ser fundamental para restabelecer a Boeing como líder na fabricação aeroespacial.

A nomeação de Kelly Ortberg como novo executivo-chefe da Boeing marca uma transição significativa de liderança destinada a orientar a empresa nos desafios atuais.

Com experiência no gerenciamento de operações aeroespaciais complexas e um histórico de liderança estratégica, o papel de Ortberg será fundamental na abordagem das preocupações de segurança, das relações regulatórias e da posição geral do mercado da Boeing.

À medida que a empresa procura recuperar dos seus recentes reveses, a indústria acompanhará de perto as estratégias de Ortberg e o seu impacto no futuro da Boeing.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.