CBiz adquirirá Marcum em um negócio de US$ 2,3 bilhões, formando a sétima maior empresa de contabilidade dos EUA

Num desenvolvimento significativo na indústria contabilística dos EUA, a CBiz, a única empresa de contabilidade cotada na bolsa dos EUA, anunciou a aquisição da Marcum, um player proeminente que audita mais empresas cotadas nos EUA do que qualquer empresa fora das Quatro Grandes.

O acordo, avaliado em 2,3 mil milhões de dólares, deverá consolidar ainda mais a profissão contabilística à medida que as empresas procuram expandir a sua quota de mercado e capacidades de serviço.

Detalhes da aquisição

A CBiz divulgou na quarta-feira que iria adquirir a Marcum por US$ 2,3 bilhões, com a estrutura de pagamento compreendendo aproximadamente metade em dinheiro e metade em ações.

Este movimento estratégico criará a sétima maior empresa de contabilidade dos EUA, com receitas anuais combinadas de 2,8 mil milhões de dólares.

A fusão representa um passo significativo para a CBiz, posicionando-a como um grande concorrente no setor.

A Marcum audita atualmente mais de 400 empresas públicas dos EUA, detendo uma participação de mercado de 6%, de acordo com a Ideagen Audit Analytics.

A base de clientes da empresa inclui inúmeras empresas de aquisição de propósito específico (Spacs), que têm sido um importante impulsionador de receitas durante o boom do Spac nos últimos quatro anos.

No entanto, o envolvimento de Marcum no mercado Spac gerou polêmica, já que a empresa enfrentou uma multa de US$ 13 milhões dos reguladores no ano passado devido a falhas de qualidade relacionadas ao seu trabalho no Spac.

Onda de consolidação no setor contábil

A aquisição é um exemplo notável da tendência de consolidação contínua no sector contabilístico, impulsionada pela necessidade das empresas expandirem e melhorarem as suas ofertas de serviços num contexto de crescente escrutínio regulamentar e complexidades de mercado.

Ao se fundir com a Marcum, a CBiz pretende alavancar a extensa base de clientes e experiência no setor da Marcum para reforçar sua posição no mercado e capacidades de serviço.

Espera-se que a entidade combinada ofereça uma gama mais ampla de serviços e melhores recursos, atraindo potencialmente mais clientes e aumentando a sua quota de mercado.

É provável que esta consolidação desencadeie novas fusões e aquisições na indústria, à medida que as empresas se esforçam para se manterem competitivas e satisfazerem as crescentes exigências dos seus clientes.

Pode haver desafios regulatórios

Embora a aquisição apresente oportunidades de crescimento significativas, ela também traz desafios. As recentes questões regulatórias da Marcum destacam a importância de manter elevados padrões de qualidade e conformidade de auditoria.

A nova empresa combinada terá de abordar estas preocupações para garantir confiança e credibilidade sustentadas no mercado.

O acordo também sublinha a natureza dinâmica da profissão contabilística, onde as empresas devem adaptar-se continuamente às mudanças regulamentares e às condições do mercado.

À medida que a indústria evolui, a capacidade de integrar e agilizar as operações será crucial para o sucesso dessas fusões em grande escala.

A aquisição da Marcum pela CBiz por US$ 2,3 bilhões marca um momento crucial no setor de contabilidade dos EUA, criando a sétima maior empresa em receita.

Esta fusão é um indicador claro da onda de consolidação que varre a profissão, impulsionada pela necessidade de melhores capacidades de serviço e posicionamento no mercado.

À medida que a entidade combinada enfrenta desafios regulamentares e de mercado, o seu sucesso dependerá da sua capacidade de manter padrões elevados e de alavancar os pontos fortes de ambas as empresas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.