China na vanguarda à medida que cresce a procura global por minerais essenciais

A China é actualmente responsável por cerca de dois terços da capacidade mundial de processamento e refinação de minerais essenciais, de acordo com dados recentes da UNCTAD.

A China é líder no processamento de alumínio, lítio, cobalto, metais de terras raras, manganês e grafite natural, colocando-a no centro das cadeias de abastecimento globais. Além disso, a China lida com mais de um terço do processamento mundial de cobre e níquel.

A crescente procura global de minerais como o cobre, o cobalto, o lítio e o níquel é impulsionada pela sua importância em tecnologias emergentes, como os carros eléctricos e as turbinas eólicas.

À medida que o mundo transita para a energia verde, espera-se que a procura destes recursos cresça exponencialmente, com os analistas a preverem um grande aumento na produção até 2050.

Mudança no cenário de produção global

Apesar da posição dominante da China na produção de minerais essenciais, outros países estão gradualmente a expandir a sua participação.

Desde 2010, a produção de terras raras aumentou significativamente nos Estados Unidos e na Austrália.

Além disso, países como Mianmar e Tailândia aumentaram recentemente as suas operações mineiras, indicando uma mudança nos padrões de produção globais.

À medida que cresce a procura de minerais vitais, os governos de todo o mundo posicionam-se cuidadosamente para a satisfazer.

Embora a China continue a desempenhar um papel importante no processamento e refinação destas matérias-primas vitais, a ascensão de novos intervenientes no mercado mostra uma diversificação dos centros de produção globais e uma paisagem em mudança na indústria de minerais críticos.

A crescente procura de minerais essenciais, impulsionada por novas tecnologias como veículos eléctricos e fontes de energia renováveis, apresenta desafios ambientais substanciais.

A mineração destes minerais, muitas vezes através de métodos a céu aberto, leva à desflorestação, à destruição de habitats, à erosão do solo, à poluição da água e à perturbação dos ecossistemas, contribuindo para a degradação dos solos e a perda de biodiversidade.

A produção e o processamento intensivos de energia de minerais críticos resultam em emissões significativas de gases com efeito de estufa e poluição atmosférica. Processos insustentáveis de refinação e fundição podem agravar as alterações climáticas e os problemas de qualidade do ar.

Além disso, o consumo e a contaminação da água provenientes da mineração e do processamento esgotam as fontes de água locais, poluem os corpos d’água com compostos perigosos e danificam os ecossistemas.

As extensas cadeias de abastecimento destes minerais, abrangendo vários países, também impactam o meio ambiente devido às emissões de transporte e ao uso de energia.

Estão a ser feitos esforços para promover técnicas de mineração sustentáveis, reduzir o impacto ambiental da extracção mineral e desenvolver estratégias de reciclagem e economia circular para mitigar as repercussões ambientais do aumento da procura de minerais essenciais.