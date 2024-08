Estoque da Vaccinex cai 40% apesar da atualização positiva do estudo de Alzheimer

Vaccinex Inc (NASDAQ: VCNX) despencou alarmantes 40% na quarta-feira, apesar de relatar resultados positivos em estágio inicial para seu tratamento de Alzheimer.

A empresa de biotecnologia afirmou que o seu ensaio SIGNAL-AD estabeleceu que o seu anticorpo pepinemab é bem tolerado por pacientes com DA. Um total de 16 centros clínicos participaram do estudo, nenhum dos quais relatou qualquer evento adverso grave relacionado ao tratamento.

Ensaios anteriores já estabeleceram que o pepinemabe é bem tolerado em pacientes com esclerose múltipla e também com doença de Huntington.

Eric Siemers – o investigador principal apresentou hoje os principais resultados do estudo SIGNAL-AD na Conferência Internacional da Associação de Alzheimer, na Filadélfia.

As ações da Vaccinex caíram bem mais de 50% em relação ao máximo acumulado no ano em meados de fevereiro.

Importância dos resultados do ensaio SIGNAL-AD

O pepinemab também proporcionou um aumento estatisticamente significativo no sinal FDG-PET em pacientes com comprometimento cognitivo leve (MCI) relacionado ao Alzheimer, de acordo com o comunicado de imprensa divulgado na quarta-feira.

Um estudo anterior sobre a DH demonstrou que o pepinemab é eficaz na melhoria do desempenho num conjunto de medidas cognitivas e psicológicas centrais. Maurice Zauderer – o presidente-executivo da Vaccinex Inc disse aos investidores hoje:

Acreditamos que os resultados do estudo SIGNAL-AD demonstram que o pepinemabe previne o declínio característico da atividade metabólica cerebral relacionado à doença em uma região cerebral conhecida por ser afetada no início da progressão da doença.

Os resultados são significativos considerando que cerca de 7,0 milhões de americanos vivem atualmente com a doença de Alzheimer. Até 18% das pessoas com mais de 60 anos sofrem de DCL relacionado à DA, de acordo com a Associação de Alzheimer. Mais de 30% deles correm o risco de desenvolver demência dentro de cinco anos.

Um tratamento que possa ajudar a retardar a progressão do comprometimento cognitivo leve pode essencialmente prolongar a vida produtiva da população em risco.

Mesmo assim, as ações da Vaccinex ainda não responderam à atualização positiva de quarta-feira.

As ações da Vaccinex caíram apesar de uma perda reduzida no primeiro trimestre

A notícia chegou alguns meses depois que a Vaccinex divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre.

A VCNX tinha US$ 3,0 milhões em dinheiro, incluindo equivalentes de caixa e títulos negociáveis no final de março – o dobro dos US$ 1,5 milhão que tinha no início de 2024.

A empresa de biotecnologia perdeu US$ 3,9 milhões no primeiro trimestre, ou US$ 2,94 por ação, contra US$ 5,0 milhões, ou US$ 20,89 por ação, um ano atrás. A queda anual no prejuízo líquido esteve parcialmente relacionada aos custos de P&D que caíram em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

As despesas gerais e administrativas, no entanto, subiram para US$ 1,8 milhão, contra US$ 1,7 milhão no ano passado. As ações da Vaccinex não são amplamente cobertas por Wall Street.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.