Fed dos EUA mantém taxas de juros estáveis, Powell sinaliza corte em setembro

A Reserva Federal indicou que poderá começar a reduzir as taxas de juro já em Setembro, na sequência da decisão de manter os custos dos empréstimos no seu máximo de 23 anos pela oitava reunião consecutiva.

Durante uma conferência de imprensa na quarta-feira, o presidente do Fed, Jay Powell, observou que uma redução na taxa básica poderia estar em discussão na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC).

Mudança de foco da inflação para a estabilidade do mercado de trabalho

Powell enfatizou que houve “uma verdadeira discussão” entre os decisores políticos sobre o corte das taxas, com o FOMC citando “mais progressos” no sentido de reduzir a inflação para o seu objectivo de 2%.

No entanto, as autoridades observaram que precisariam de “maior confiança” antes de se comprometerem com um corte nas taxas.

Powell destacou que as leituras de inflação do segundo trimestre reforçaram a sua confiança e que novos dados positivos reforçariam esta posição.

A posição mais recente da Fed reflecte uma mudança de “100% focada na inflação” para também salvaguardar o mercado de trabalho. O FOMC reconheceu as novas preocupações sobre o mercado de trabalho, afirmando que já não vê a inflação como a questão principal. O aumento das taxas de desemprego é agora uma consideração significativa à medida que a Fed segue o seu caminho político.

Dados económicos apoiam potenciais cortes nas taxas

Dados económicos recentes apoiaram o optimismo cauteloso da Fed.

O indicador de inflação preferido do Fed, baseado no principal índice de preços de despesas de consumo pessoal, caiu para 2,6%, abaixo de um pico de mais de 5% em 2022.

Esta descida constante da inflação está alinhada com os esforços da Fed para atingir a sua meta de 2%.

Simultaneamente, o mercado de trabalho dos EUA mostra sinais de arrefecimento, com a taxa de desemprego a subir para 4,1% nos últimos meses e as pressões salariais a diminuir.

Esta desaceleração na actividade do mercado de trabalho indica uma potencial aterragem suave, onde a inflação é controlada sem desencadear uma recessão.

Reações do mercado e contexto político

Em resposta às observações de Powell, os rendimentos do Tesouro de curto prazo caíram ligeiramente, com o rendimento do Tesouro de dois anos caindo 0,01 pontos percentuais, para 4,35%.

Os investidores aumentaram modestamente as suas apostas nos cortes das taxas que ocorrerão este ano, com os comerciantes no mercado de futuros esperando entre dois e três cortes, o primeiro provavelmente em Setembro.

O mercado de ações respondeu positivamente, com o S&P 500 de primeira linha e o Nasdaq, de alta tecnologia, contribuindo para os ganhos.

Esta reacção reflecte a confiança do mercado na capacidade da Fed para gerir eficazmente os desafios económicos.

O potencial corte da taxa de juro por parte da Fed em Setembro ocorreria pouco antes das eleições presidenciais de Novembro. Este momento atraiu a atenção política, com

O candidato republicano Donald Trump alertou Powell contra o corte das taxas antes das eleições. Powell, no entanto, reiterou a independência do Fed, afirmando:

Nunca utilizamos as nossas ferramentas para apoiar ou opor-nos a um partido político ou a um político ou a qualquer resultado político.

Perspectivas de longo prazo e expectativas políticas

A decisão unânime do Fed de manter as taxas estáveis este mês foi amplamente esperada. Olhando para o futuro, a maioria dos decisores políticos, a partir de Junho, espera que as taxas caiam para 4-4,25% até ao final do próximo ano, com descidas adicionais para cerca de 3% até 2026.

Esta trajetória projetada indica uma flexibilização gradual da política monetária destinada a sustentar o crescimento económico e, ao mesmo tempo, gerir a inflação e a estabilidade do mercado de trabalho.

A estratégia do banco central visa alcançar uma “aterragem suave”, reduzindo a inflação sem causar perturbações económicas significativas. Até agora, a Fed parece estar no caminho certo, com uma diminuição das pressões sobre os preços e um aumento controlável do desemprego.

A indicação da Reserva Federal de potenciais cortes nas taxas de juro a partir de Setembro reflecte uma abordagem diferenciada à gestão da estabilidade económica.

Ao equilibrar a necessidade de controlar a inflação com a importância de apoiar o mercado de trabalho, a Fed está a navegar num cenário económico complexo. A próxima reunião do FOMC em Setembro será fundamental para definir a direcção futura da política monetária dos EUA.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.