Interrupção de TI da CrowdStrike: Delta Air Lines afirma que enfrentou perdas de até 500 milhões e buscará indenização

A Delta Air Lines enfrenta um revés financeiro significativo após uma interrupção de TI causada por uma atualização incorreta do CrowdStrike no início de julho, com perdas estimadas em US$ 500 milhões.

O CEO da Delta, Ed Bastian, anunciou o impacto financeiro e enfatizou a intenção da empresa de buscar indenização pelas interrupções que paralisaram milhares de aviões e causaram o caos generalizado aos passageiros.

Extensão da interrupção de TI da CrowdStrike

A interrupção de TI, que resultou de uma atualização fracassada do CrowdStrike que afetou aproximadamente 8,5 milhões de dispositivos Windows em todo o mundo, levou a graves interrupções em vários setores.

O incidente prendeu passageiros de companhias aéreas, interrompeu serviços hospitalares e perturbou emissoras em todo o mundo.

A Delta, com sede em Atlanta, teve mais dificuldades do que outras companhias aéreas para se recuperar da interrupção, o que levou o Departamento de Transportes dos EUA a iniciar uma investigação sobre o assunto.

A Delta estava entre as várias grandes companhias aéreas dos EUA, incluindo a United e a American, que tiveram que suspender todos os seus aviões brevemente quando a interrupção começou na manhã de sexta-feira, 19 de julho.

Embora os seus rivais tenham conseguido restaurar os seus horários de voo no fim de semana, os problemas operacionais da Delta persistiram na semana seguinte, resultando no cancelamento de mais de 6.000 voos.

Esta interrupção prolongada impactou significativamente os passageiros e as operações da Delta.

Desafios regulatórios e de atendimento ao cliente

As consequências da interrupção de TI estenderam-se além das interrupções operacionais, atraindo críticas ao atendimento ao cliente da Delta durante a crise.

Surgiram relatos de passageiros que esperaram até oito horas ao telefone e enfrentaram longas filas nos aeroportos.

Estas questões levaram a uma investigação por parte do Departamento de Transportes dos EUA, com o Secretário dos Transportes, Pete Buttigieg, a destacar a necessidade de responsabilização.

“Todas as outras companhias aéreas se recuperaram em um ou dois dias. A Delta, na verdade, parecia estar se movendo na direção oposta, e é por isso que estamos prestando atenção especial. Estamos investigando visando a responsabilização por esse colapso”, afirmou Buttigieg.

Impacto e respostas mais amplas da indústria

A interrupção do sistema informático teve efeitos de longo alcance, com várias companhias aéreas europeias a considerarem também pedir indemnização pelos custos incorridos durante a interrupção.

No entanto, ainda não foram tomadas decisões concretas, segundo fontes familiarizadas com a situação.

A natureza global da disrupção sublinha o papel crítico da infraestrutura de TI robusta e as potenciais vulnerabilidades que podem surgir das atualizações de software.

CrowdStrike, a empresa de segurança cibernética responsável pela atualização defeituosa, comprometeu-se a melhorar os seus procedimentos de testes internos para evitar incidentes semelhantes no futuro.

O CEO da empresa, George Kurtz, foi convocado pelo subcomitê de segurança cibernética e proteção de infraestrutura do Congresso dos EUA para explicar o papel da CrowdStrike no que alguns chamam de a maior interrupção de TI da história.

Lições da crise de interrupção de TI

O incidente destaca várias lições importantes para o setor aéreo e além.

A importância de sistemas de TI robustos, protocolos de resposta rápida e atendimento ao cliente eficaz durante crises não pode ser exagerada.

O tempo de recuperação prolongado da Delta em comparação com os seus rivais aponta para potenciais lacunas nas suas estratégias de gestão de crises que terão de ser abordadas para restaurar a confiança dos consumidores e a resiliência operacional.

Enquanto a Delta busca indenização e trabalha para mitigar o impacto financeiro, a indústria em geral estará observando de perto.

Os resultados das investigações e os esforços da empresa para melhorar os seus sistemas de TI e protocolos de atendimento ao cliente provavelmente moldarão os padrões e expectativas da indústria para lidar com interrupções semelhantes no futuro.

A perda de US$ 500 milhões da Delta Air Lines com a interrupção de TI causada por uma atualização defeituosa do CrowdStrike ressaltou os riscos significativos associados à segurança cibernética e à infraestrutura de TI na indústria da aviação.

Com as investigações regulamentares em curso e o potencial para reclamações de danos, o incidente serve como um lembrete crítico da necessidade de sistemas de TI robustos e de estratégias eficazes de gestão de crises.

A indústria aérea acompanhará de perto os desenvolvimentos e as respostas a esta perturbação sem precedentes.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.