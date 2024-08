Mastercard salta após os lucros do segundo trimestre. O ‘financiamento incorporado’ é o futuro?

A Mastercard (NYSE:MA) acaba de anunciar seus resultados do segundo trimestre e as ações subiram 4% durante o horário de negociação de hoje.

A empresa registrou uma queda na receita e no lucro por ação, à medida que os consumidores continuaram gastando durante o trimestre.

O crescimento de dois dígitos tanto no lucro líquido quanto no lucro líquido é um alívio para os investidores que estavam preocupados com a queda consistente no preço das ações desde o último anúncio de lucros.

Entregamos outro trimestre forte em todos os aspectos do nosso negócio, com receita líquida e crescimento de lucros de dois dígitos. CEOMichael Miebach

A receita do trimestre foi de US$ 6,96 bilhões, contra estimativas de US$ 6,85 bilhões, enquanto o EPS registrou US$ 3,59, superando confortavelmente as estimativas de US$ 3,51. A empresa já superou as estimativas dos analistas por quatro trimestres consecutivos.

O futuro dos pagamentos

A Mastercard é uma das empresas mais sólidas do mercado norte-americano. Desde 2006, oferece retornos anualizados superiores a 30%.

Este crescimento só foi possível devido a um estilo de gestão voltado para o futuro que aproveita a mudança e as tecnologias mais recentes para melhorar o processamento de pagamentos para o público.

Uma dessas mudanças está a acontecer diante dos nossos olhos e envolve finanças incorporadas. O financiamento incorporado é a integração de facilidades de pagamento em plataformas não financeiras para que os usuários não tenham que enfrentar o incômodo de procedimentos de pagamento ineficientes.

De acordo com a EVP Jennifer Marriner, o financiamento integrado é o futuro do comércio.

As pessoas querem passar das transações financeiras tradicionais para formas modernas, digitalizadas e integradas de cumprir as suas obrigações financeiras. A Mastercard está se preparando para estar na vanguarda dessa mudança.

Definitivamente, estamos vendo no lado B2B a percepção de que existe uma maneira de agilizar seus negócios por meio de financiamento integrado.

Marriner acredita que as empresas estão respondendo positivamente aos esforços da empresa para facilitar as transações financeiras para as empresas.

As parcerias da empresa com a SAP e a Oracle não estão apenas a ajudá-la a concretizar essa mudança, mas também a fazê-la perceber que é de facto o futuro.

Ela acredita que as pequenas e médias empresas são as que mais se beneficiam de coisas como tokenização e pagamentos sem contato.

Estas empresas já utilizam aplicações para gestão de inventário e contabilidade e, ao incorporar transações financeiras nestas aplicações, a Mastercard pode facilitar a vida de milhares de empresas em todo o mundo.

Assim que a Mastercard se estabelecer como pioneira em financiamento integrado, poderá então passar a fornecer serviços adicionais, como personalizações e programas de fidelização, que ajudarão a empresa a continuar o seu crescimento no futuro, tal como fez no passado.

O que diz o gráfico?

Uma olhada no gráfico nos diz que a ação estava sendo negociada em um nível de suporte importante pouco antes dos lucros.

Os traders estavam aguardando o relatório de lucros e ficarão mais felizes agora que há uma variável a menos para desencadear outra desvantagem.

Se as ações continuarem a respeitar este nível de apoio e a empresa continuar a ter um desempenho a um nível fundamental, os investidores que estão a assumir uma posição nas ações neste momento estarão bem posicionados para lucrar com a revolução financeira incorporada.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.