Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Michael Cavanagh, presidente da Comcast Corp (NASDAQ: CMCSA), destacou a estratégia abrangente da empresa para o crescimento sustentado em vários setores em uma entrevista recente à CNBC.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Ele elogiou a sua equipe por manter um portfólio de negócios robusto em meio a desafios significativos e potencial consolidação na indústria de mídia e telecomunicações.

Cavanagh enfatizou a forte posição da Comcast em todas as suas unidades de negócios, afirmando: “Cada um dos nossos negócios está em sua própria posição forte, ganhando dinheiro. Não há nenhum negócio em que diríamos que somos retardatários.”

Ele ressaltou a estratégia agressiva de investimento da empresa, incluindo planos para expandir sua rede de cabo adicionando um milhão de passagens no negócio de cabo este ano.

Comcast visa direitos de transmissão da NBA

Copy link to section

Um foco principal da Comcast é o crescimento de sua divisão NBCUniversal. Cavanagh citou a recente colaboração com o aclamado diretor Christopher Nolan, que resultou em vários prêmios Oscar, como um exemplo da estratégia bem-sucedida da empresa no setor de entretenimento.

Além disso, ele mencionou a busca da Comcast pelos direitos de transmissão da NBA e um investimento multibilionário no parque temático Epic Universe, na Flórida.

Os comentários de Cavanagh foram feitos poucos dias depois de a Comcast ter divulgado receitas fiscais do segundo trimestre que ficaram ligeiramente aquém das estimativas de Wall Street.

Atualmente, o CMCSA caiu mais de 10% em relação ao seu máximo acumulado no ano, no início de fevereiro.

Abordagem “consistente e paciente”

Copy link to section

Na mesma entrevista, o CEO da Comcast, Brian Roberts, manteve uma postura cautelosa quanto à consolidação da indústria.

“Você não pode controlar esse tipo de coisa”, disse ele, reiterando o foco da Comcast no crescimento interno e na consistência.

Ele reconheceu as mudanças recentes no setor, como os desenvolvimentos na Paramount, mas enfatizou a estratégia da Comcast de construir “uma empresa com seis caminhos de crescimento e vários negócios em transição”.

O presidente Michael Cavanagh também notou alguma fraqueza no negócio dos parques temáticos, reflectindo a situação do consumidor norte-americano.

Ele elogiou a Reserva Federal por lidar de forma óptima com a inflação e o crescimento económico.

Ao longo da entrevista, ele enfatizou o compromisso da Comcast com o crescimento orgânico, uma forte gestão financeira e retornos de capital.

Ele descreveu a abordagem da empresa como “consistente e paciente”, visando construir uma “empresa muito, muito especial e única”.

À medida que a Comcast navega num cenário de mídia em rápida evolução, os comentários de Cavanagh sugerem uma estratégia focada em aproveitar os pontos fortes e os investimentos estratégicos existentes, em vez de grandes aquisições ou movimentos de consolidação.

Esta abordagem parece concebida para manter a posição da Comcast como líder nos mundos convergentes da mídia, tecnologia e telecomunicações.

A direção estratégica e os planos de investimento da Comcast sublinham o seu compromisso com a adaptação e o sucesso numa indústria competitiva. Ao concentrar-se no crescimento interno e alavancar o seu portfólio robusto, a Comcast pretende fortalecer a sua posição no mercado e entregar valor consistente aos acionistas.