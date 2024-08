O Deutsche Bank acha que as ações da Corning podem chegar a US$ 46: você deveria comprar?

O Deutsche Bank atualizou a Corning Inc. (NYSE: GLW) para Buy from Hold, com um novo preço-alvo de US$ 46, em 31 de julho de 2024. Esta revisão vem na sequência do relatório de lucros do segundo trimestre da Corning divulgado um dia antes.

Opiniões dos analistas

O otimismo do Deutsche Bank baseia-se no crescimento projetado de EPS de dois dígitos ao longo dos próximos anos, destacando particularmente o segmento óptico da Corning, que deverá crescer a uma CAGR de 13% de 2024 a 2027.

A empresa atribui este crescimento a dois impulsionadores principais: a rápida aceitação dos produtos de conectividade óptica da Corning para IA generativa e um aumento nas atividades das operadoras após um período de correções de inventário.

Em contraste com as perspectivas positivas do Deutsche Bank, as avaliações anteriores de outras empresas pintaram um quadro variado.

Em 13 de junho de 2024, o Morgan Stanley rebaixou a Corning de Excesso de peso para Peso igual, mas aumentou seu preço-alvo para US$ 38, citando um cenário de risco-recompensa equilibrado, apesar de possíveis vantagens.

Eles reconheceram o crescimento potencial das melhorias dos provedores de serviços esperadas para o final de 2024 e das expansões dos data centers de IA, mas também observaram desafios como riscos cambiais e preocupações de avaliação.

Da mesma forma, a Mizuho Securities emitiu uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 36 em 7 de maio de 2024, apontando riscos cambiais incomuns como uma preocupação significativa.

A sua posição cautelosa depende de potenciais recuperações nas moedas asiáticas e da capacidade da Corning de gerir aumentos de preços em vidros de exposição sem perder quota de mercado.

Lucros do segundo trimestre em detalhes

O desempenho do segundo trimestre da Corning em si foi robusto, com um lucro por ação não-GAAP de US$ 0,47 alinhado com as expectativas e uma receita de US$ 3,6 bilhões, o que superou as previsões em US$ 20 milhões.

As perspectivas da empresa para o terceiro trimestre sugerem que as vendas principais atingirão aproximadamente US$ 3,7 bilhões, com o crescimento do EPS ultrapassando as vendas, impulsionado principalmente pela forte demanda contínua por suas soluções de conectividade óptica atendidas por IA generativa.

Financeiramente, a Corning parece sólida. Os resultados do segundo trimestre reflectem avanços estratégicos no âmbito do seu plano ‘Springboard’, que visa adicionar mais de 3 mil milhões de dólares em vendas anualizadas com fortes lucros incrementais e fluxos de caixa ao longo dos próximos três anos.

Esses resultados foram apoiados por novos acordos, como com a Lumen Technologies, para reservar capacidade significativa de fibra para interconectar data centers habilitados para IA.

No centro do crescimento da Corning está o seu segmento de comunicações ópticas, que tem visto uma demanda substancial devido à crescente necessidade de expansões de data centers e soluções aprimoradas de conectividade de fibra.

Esta procura é ainda mais catalisada pelo mercado impulsionado pela IA, onde os produtos inovadores da Corning, como soluções de cabeamento estruturado pré-conectorizado e cabos RocketRibbon, oferecem vantagens substanciais em termos de tempo de instalação e eficiência de desempenho.

Essas inovações não apenas atendem aos atuais requisitos de alta densidade dos data centers modernos, mas também posicionam a Corning como um participante importante em um setor em rápida evolução.

Em termos de avaliação, apesar dos recentes aumentos no preço das ações, que alguns analistas atribuem à dinâmica especulativa da bolha da IA, as métricas de avaliação a longo prazo da Corning permanecem baseadas no seu desempenho operacional e nas estratégias de expansão do mercado.

A empresa conseguiu manter um equilíbrio saudável entre o crescimento liderado pela inovação e a prudência financeira, garantindo margens brutas robustas e eficiências operacionais.

Ao passarmos à análise técnica das ações da Corning, pretendemos examinar como estes fundamentos robustos se refletem no seu desempenho de mercado.

Esta análise nos ajudará a entender a trajetória que as ações da Corning poderão tomar nos próximos meses.

Martelo de alta nos gráficos diários

Depois de um aumento substancial de 50% este ano, as ações da Corning testemunharam uma forte queda ontem, quando a empresa divulgou os seus lucros do segundo trimestre.

No entanto, os investidores otimistas com as ações não precisam se preocupar porque as ações encerraram o dia formando um padrão de martelo nos gráficos.



Um padrão gráfico de martelo se parece com um martelo com corpo curto e pavio inferior longo, aparecendo durante uma tendência de baixa para sugerir uma reversão ou suporte potencial, indicando que os compradores estão começando a superar os vendedores.



Gráfico GLW por TradingView

Levando esse padrão em consideração, os investidores e traders de curto prazo que desejam comprar as ações podem fazê-lo em níveis atuais próximos a US$ 40, com um stop loss abaixo do mínimo de ontem, de US$ 37,5.

Os traders que estão pessimistas em relação às ações devem esperar que elas caiam abaixo do mínimo de ontem para iniciar uma posição curta.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.