O JP Morgan rebaixa a Mobileye Global antes dos lucros do segundo trimestre: as ações continuarão caindo?

(NASDAQ: MBLY) enfrenta um momento crucial ao apresentar seu relatório de lucros do segundo trimestre, previsto para amanhã.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Já sob pressão, com uma queda de 54% no valor das suas ações no acumulado do ano, os desafios da empresa foram agravados hoje, quando o JP Morgan rebaixou a classificação das ações.

Citando preocupações sobre o produto SuperVision e problemas de estoque, o analista Samik Chatterjee reduziu a classificação da Mobileye de Excesso de peso para Neutro e reduziu o preço-alvo de US$ 38 para US$ 24.

Esta descida ocorre num momento em que o setor automóvel se debate com uma perspetiva de deterioração do volume de veículos elétricos, ainda mais impactado pelas fracas tendências de vendas de motores de combustão interna e híbridos.

Os altos preços dos veículos e o aumento das taxas de juros estão pressionando a demanda do consumidor, fatores que Chatterjee acredita que poderiam prejudicar as perspectivas de curto prazo para o negócio de Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS) da Mobileye.

Além disso, um ajuste de inventário observado entre empresas de semicondutores diretamente expostas ao setor automobilístico sugere riscos adicionais para as operações da Mobileye.

No início deste ano, em abril, o Morgan Stanley também rebaixou a classificação do Mobileye devido a uma desaceleração na adoção de VE que surpreendeu o mercado.

O analista Adam Jonas observou que, embora a liderança da Mobileye em visão computacional crie valor, a desaceleração inesperada apresenta uma barreira significativa ao crescimento.

Jonas ajustou a classificação da Mobileye para Underweight de Equal Weight e reduziu ligeiramente o preço-alvo de US$ 26 para US$ 25.

Este movimento reflete preocupações sobre a avaliação da Mobileye, que em 36 vezes o PE do exercício 26, parecia totalmente valorizada em meio a pressões descendentes sobre as previsões de consenso.

Prévia dos ganhos do segundo trimestre

Copy link to section

Olhando para os lucros do segundo trimestre, os analistas antecipam um relatório desafiador com expectativas definidas para uma perda GAAP de US$ 0,14 por ação sobre receitas de US$ 423,55 milhões.

Esta previsão contrasta fortemente com o desempenho do segundo trimestre do ano passado, que apresentou uma perda menor de US$ 0,03 por ação e receitas maiores de US$ 454 milhões.

Apesar desses ventos contrários, a Mobileye continua inovando na área de ADAS e de direção autônoma.

Os sistemas REM (Road Experience Management) e RSS (Responsibility Sensitive Safety) da empresa ressaltam seu compromisso em aumentar a segurança e a eficiência na navegação autônoma.

Além disso, a estratégia da Mobileye inclui True Redundancy, garantindo que suas tecnologias de detecção ambiental permaneçam robustas contra possíveis falhas do sistema.

Financeiramente, a jornada da Mobileye foi marcada pela volatilidade. A receita da empresa no primeiro trimestre de 2024 diminuiu drasticamente em 48% ano a ano, e a margem bruta despencou de 45,2% para 22,6%, refletindo desafios significativos de estoque e preços.

À medida que abordamos o segmento de análise técnica de nossa discussão, é crucial considerar como esses aspectos fundamentais podem influenciar a trajetória das ações da Mobileye.

Com os gráficos prontos para contar mais da história, nos aprofundaremos no que os números e tendências sugerem sobre o futuro da Mobileye no mercado de ações.

Tanto os touros quanto os ursos devem permanecer cautelosos

Copy link to section

Após seu IPO no final de 2022, as ações da Mobileye tiveram uma rápida ascensão e depois permaneceram em grande parte dentro da faixa de US$ 32 a US$ 48 por um ano.

No entanto, depois que a empresa relatou uma orientação fraca para o quarto trimestre e 2023, as ações sofreram uma queda enorme no início de 2024. Desde então, permaneceram em tendência de baixa.

Fonte: TradingView

Embora a ação continue a apresentar fraqueza ao longo dos períodos de tempo neste momento, os ursos devem permanecer em guarda porque caiu substancialmente dos níveis de $33 para $20 em pouco mais de um mês e uma recuperação parece iminente.

Ainda não se sabe se essa recuperação fará com que ele ganhe força e suba mais alto ou seja usado como uma oportunidade de venda a descoberto.

Da mesma forma, os investidores que estão optimistas em relação às acções também devem abster-se de assumir uma posição longa, a menos que as acções mostrem alguma estabilidade nos níveis actuais.

Mesmo assim, eles devem começar com uma posição pequena e aumentá-la somente se a ação subir acima de sua resistência de médio prazo em US$ 33,2.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.