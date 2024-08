Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O UBS Group AG (NYSE: UBS) está em foco esta manhã depois de entrar com uma ação judicial de US$ 200 milhões contra o Bank of America Corp (NYSE: BAC).

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O gigante bancário suíço alega que o Bank of America não honrou acordos de indemnização relacionados com hipotecas de risco emitidas pela Countrywide Financial que o BAC comprou em 2008.

A ação, movida na Suprema Corte do Estado de Nova York, centra-se em títulos garantidos por hipotecas que o UBS criou usando empréstimos originados pela Countrywide.

De acordo com o UBS, a Countrywide concordou em indenizar o gigante dos serviços financeiros contra reclamações decorrentes de hipotecas mal subscritas ou fraudulentas.

As ações do UBS estão praticamente estáveis neste dia.

Como o UBS atingiu a cifra de US$ 200 milhões?

Copy link to section

Os títulos garantidos por hipotecas acima mencionados já resultaram em repercussões financeiras significativas para o UBS.

Em 2013, o banco anunciou um acordo de US$ 885 milhões com a Agência Federal de Financiamento de Habitação dos EUA.

Além disso, o UBS fez um acordo com o Federal Home Loan Bank de São Francisco em 2016 por um valor não revelado. Ambos os acordos estavam relacionados com empréstimos da Countrywide.

Apesar das extensas discussões com o Bank of America sobre compensações, incluindo cerca de 53 milhões de dólares em custos legais, o UBS alega que o segundo maior banco dos EUA se recusou a cumprir as suas obrigações.

O UBS, no entanto, não deu mais detalhes sobre como atingiu a cifra de US$ 200 milhões.

O caso sublinha as consequências legais em curso da crise financeira de 2008, particularmente no que diz respeito aos títulos garantidos por hipotecas residenciais.

Contudo, o processo judicial do UBS é único na medida em que procura cobertura para acordos relacionados com estes títulos, em vez de responsabilidade directa pela diminuição do seu valor.

Em todo o país contribuiu para a crise financeira de 2008

Copy link to section

A Countrywide Financial, sob a liderança de Angelo Mozilo, tornou-se o maior credor hipotecário dos EUA, concentrando-se nos mutuários subprime.

As suas práticas de crédito, que muitas vezes envolviam pagamentos iniciais mensais baixos e requisitos mínimos de documentação, contribuíram significativamente para a bolha imobiliária que acabou por rebentar, conduzindo à crise financeira e à subsequente recessão.

A aquisição da Countrywide pelo Bank of America por 2,5 mil milhões de dólares em Julho de 2008 revelou-se extremamente dispendiosa.

O banco enfrentou dezenas de milhares de milhões de dólares em despesas legais e outras relacionadas com as aquisições da Countrywide e da Merrill Lynch.

Até agora, o Bank of America não respondeu aos pedidos de comentários sobre o processo.

O caso, apresentado como UBS Americas et al v Countrywide Home Loans Inc et al, será acompanhado de perto por especialistas financeiros e jurídicos, pois pode abrir precedentes para pedidos de indenização semelhantes na era da crise.

As ações do Bank of America Corp caíram na manhã de quarta-feira.