Polkadot (DOT) termina julho com uma nota de baixa, já que o envolvimento do usuário atinge mínimos de 2.024

Polkadot (DOT) teve um desempenho nada acolhedor em julho, perdendo cerca de 12% em seu gráfico mensal. O DOT teve um desempenho inferior quando o Bitcoin saltou 8%, enquanto o Ethereum teve uma breve queda de 2% nos últimos 30 dias.

A diminuição do envolvimento do usuário contribuiu para a fraqueza do Polkadot nas últimas sessões.

A atividade dos usuários do altcoin caiu para mínimos de 2024, gerando preocupações sobre as futuras ações de preços do DOT.

Polkadot recusa envolvimento do usuário

Os dados do Block confirmam a terrível condição de Polkadot, com a atividade na Relay Chain e parachain atingindo mínimos anuais.

As estatísticas mostram apenas 170.111 endereços negociados ativamente na Relay Chain em julho. Isso marca o valor mensal mais baixo desde janeiro de 2024.

Além disso, as novas carteiras que transacionaram pela primeira vez na Relay Chain foram 27.900, uma queda colossal de 75% em relação aos picos de 112 mil novos endereços em março.

Além disso, a plataforma Parachain registrou uma queda de 21% na atividade do usuário.

Tais desenvolvimentos confirmam a redução da participação e interesse dos usuários no Polkadot.

Investidores confiantes na recuperação potencial de Polkadot

Embora as ações de preços pintem um quadro feio para Polkadot, os indicadores da rede sugerem otimismo. Os investidores não estão vendendo apesar da queda dos preços.

Os dados da Subscan mostram que a conta titular de 24 horas do DOT aumentou para ATHs de 1.354.554, com cerca de 80 jogadores ingressando desde ontem.

A chegada de novos investidores demonstra confiança nas potenciais recuperações do DOT. Além disso, o volume crescente na rede reflete um ecossistema saudável e ativo.

Além disso, a relação Short/Long mostra que aproximadamente 74% dos investidores estão executando posições longas no DOT. Isto reflecte o optimismo a longo prazo, apesar do medo dominar o curto prazo.

Perspectiva de preço DOT

O token nativo mudou de mãos a US$ 5,52 até o momento, uma queda de 3% em relação ao dia anterior.

Polkadot manteve uma postura de baixa ao longo de julho, perdendo 12% de seu valor no mês passado.

O mês passado viu o DOT em modo consolidativo, sendo negociado dentro de um canal horizontal desde o início de julho, com resistência em US$ 6,53 e suporte em US$ 5,56.

O fracasso em manter a posição mais próxima (US$ 5,56) pode levar o DOT para mínimos de 8 meses de US$ 4,93.

No entanto, os amplos desenvolvimentos do mercado influenciarão a trajetória de Polkadot nas próximas sessões.

Apesar da rápida queda do Bitcoin de US$ 70 mil para US$ 66 mil, os especialistas continuam otimistas em relação ao mercado.

Por exemplo, os participantes institucionais estão prestes a adicionar o BTC aos seus balanços, um movimento preparado para impulsionar as principais criptomoedas e altcoins aos máximos previstos.

A melhoria dos sentimentos do mercado geral provavelmente resgatará Polkadot de suas tendências de baixa.

Ondas de alta podem empurrar os preços do SOT para a resistência próxima na média móvel exponencial de 50 dias, coincidindo com a marca de preço de US$ 6,17.

Superar esse obstáculo abrirá as portas para a enorme barreira de US$ 7, além da qual o DOT navegará suavemente para novos picos.

