A batalha pelo melhor blockchain para desenvolvedores e usuários foi vencida por empresas como Ethereum, Solana, BNB Chain, Arbitrum e Base. Muitos concorrentes que esperavam enfrentar o Ethereum enfrentaram desafios substanciais e evoluíram para cadeias fantasmas.

Uma cadeia fantasma é definida como uma rede blockchain que carece de qualquer desenvolvimento e dApps em seu ecossistema. Este artigo analisa algumas dessas cadeias.

Tezos | XTZ

Tezos é uma das principais cadeias fantasmas da indústria de blockchain. Foi lançado em 2018 para enfrentar o Ethereum, uma rede blockchain conhecida por suas velocidades lentas e altos custos de transação.

Tezos é um blockchain incrivelmente rápido, com baixos custos de transação e altamente escalável, graças à sua arquitetura modular. Ao longo dos anos, a rede gastou milhões de dólares em marketing.

Sua abordagem de marketing mais popular foi a parceria com o Manchester United, um dos clubes mais populares da Premier League inglesa (EPL). Foi também um dos principais parceiros da Red Bull Racing, equipe que venceu os dois últimos campeonatos de Fórmula 1.

Essas parcerias ajudaram a alcançar milhões de pessoas em todo o mundo. No entanto, seu ecossistema ainda fica atrás de blockchains populares como Solana e Base. Seu site mostra 85 projetos, sendo 17 deles na indústria de finanças descentralizadas (DeFi).

Dados adicionais mostram que seu ecossistema DeFi é relativamente menor em comparação com outras redes maiores. Tem um valor total bloqueado (TVL) de mais de US$ 54,2 milhões e um valor de mercado de stablecoin de US$ 50,2 milhões. No seu auge, Tezos tinha uma capitalização de mercado de mais de US$ 6,7 bilhões, valor que caiu para US$ 743 milhões.

Curiosidade: Tezos é a sétima maior empresa privada detentora de Bitcoin. Possui 6.170 moedas no valor de mais de US$ 400 milhões.

Zilliga | ZIL

Zilliqa é outra rede blockchain que passou por desafios substanciais nos últimos anos. Neste período, passou de uma das 20 principais criptomoedas, avaliada em mais de US$ 2,65 bilhões, para uma pequena, avaliada em US$ 314 milhões. É agora a 163ª maior criptomoeda do mundo.

A queda de Zilliqa foi uma história triste, pois é um grande inovador que introduziu o conceito de fragmentação que agora foi adotado por blockchains como Near, Ethereum e MultiverseX, anteriormente conhecido como Elrond.

O ecossistema de Zilliqa continuou a estreitar-se. Por exemplo, ele tem apenas um DeFi TVL de apenas US$ 1,74 milhão e uma avaliação de stablecoin de US$ 3,18 milhões.

EOS | EOS

EOS é outra rede blockchain que caiu em desgraça nos últimos anos. A rede é apoiada pela Block.one, uma empresa que arrecadou mais de US$ 4 bilhões em sua oferta inicial de moedas (ICO). Block também é um dos maiores detentores de Bitcoin, com mais de 164.000 moedas avaliadas em mais de US$ 10 bilhões.

O objetivo da EOS tem sido criar uma alternativa sólida ao Ethereum, o que não conseguiu alcançar ao longo dos anos. Também incorporou recursos de Máquina Virtual Ethereum (EVM) em sua rede.

Os dados mostram que a EOS tem um TVL de mais de US$ 133 milhões em ativos, abaixo do pico de US$ 350 milhões em 2021. Alguns dos principais dApps do ecossistema são EOS REX, EOS RAM e DefiBox. Ao longo do caminho, a sua capitalização de mercado caiu de mais de 15 mil milhões de dólares para 900 milhões de dólares. A Tether também parou de cunhar sua stablecoin na EOS.

Velas Blockchain | 86

Velas Blockchain também teve uma grande queda em desgraça. Seu valor de mercado caiu de mais de US$ 1,2 bilhão para mais de US$ 18,4 milhões atualmente. Ela passou de uma das 100 moedas principais para a posição 818.

Ao mesmo tempo, o volume de ativos em suas plataformas DeFi passou de mais de US$ 50 milhões em 2021 para apenas US$ 1,29 milhão. Seu volume de 24 horas foi de apenas US$ 9.

Este é um grande declínio para uma blockchain que gastou milhões de dólares como patrocinadora principal da equipe de Fórmula 1 da Ferrari. Em muitos casos, as empresas comprometem mais de US$ 50 milhões anualmente para se tornarem patrocinadoras da Ferrari.

Mesmo | TESTA

Celo é uma rede blockchain que fez a transição para uma rede Ethereum de camada 2 em 2023. Uma rede de camada 2 é uma blockchain que visa sobrecarregar a blockchain principal, lidando com transações fora da cadeia. A indústria agora é dominada por empresas como Arbitrum, Polygon e Base Blockchain.

Ao contrário dos outros blockchains desta lista, Celo atraiu muitos desenvolvedores. Os dados do DeFi Llama identificaram mais de 40 dApps em seu ecossistema. No entanto, o valor total bloqueado (TVL) na rede caiu de mais de US$ 1,2 bilhão em 2021 para apenas US$ 95 milhões. A maioria desses fundos está em Mento, Uniswap e Moola Market, que possuem US$ 65 milhões, US$ 22,2 milhões e US$ 2,91 milhões em ativos.

Existem outras redes que evoluíram para cadeias fantasmas. Talvez, Cardano, uma rede avaliada em mais de US$ 15 bilhões seja a maior. Os outros notáveis são Algorand, Mina Protocol e Kadena.

